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São Paulo tem lista de jogadores liberados em reapresentação

Tricolor voltou a se apresentar nesta quarta

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
18/06/2026 08:30
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Cédric Soares
Cédric foi liberado e deve ser negociado (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)
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O São Paulo voltou de férias nesta quarta-feira (17) e divulgou a lista de jogadores presentes na reapresentação oficial do elenco. Entre os atletas que retornaram, cinco nomes ficaram de fora: Young, Cédric Soares, Matheus Belém, Luan e Paulinho.

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    • Os cinco jogadores foram liberados e devem negociar seus futuros com outras equipes para o segundo semestre. Young, por exemplo, tem contrato até o final do ano e é a terceira opção para o gol da equipe. Cédric Soares perdeu espaço com a chegada de Lucas Ramon. Com Moreira de volta ao Brasil após um período de empréstimo ao Porto, passou a ser também a terceira opção da posição e já tinha esse indicativo antes das férias.

    No caso de Matheus Belém, o jogador treinava com o elenco, mas não era visto como opção. Também revelado em Cotia, chegou a passar por outras equipes, mas sem uma negociação em definitivo até então. Luan, por sua vez, também tem contrato até o final do ano e igualmente estava fora dos planos da comissão técnica. Por fim, Paulinho, Cria de Cotia, retornou de lesão nos últimos meses, treinava com o time, mas também estava sem espaço no profissional.

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    Luan - São Paulo
    Luan foi liberado de reapresentação (Foto: Erico Leonan / saopaulofc)

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    Como foi a reapresentação do São Paulo?

    O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde desta quarta-feira (17), no SuperCT, e iniciou o período de preparação para as sequências do Campeonato Brasileiro e da Copa Sul-Americana.

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    Os trabalhos comandados por Dorival Júnior e sua comissão técnica foram realizados no gramado. O dia começou com exercícios de core, mobilidade e fundamentos técnicos.

    Em seguida, os atletas foram divididos em pequenos grupos para uma atividade de posse de bola. Depois, houve um jogo em espaço reduzido, com dinâmicas de posse de bola, circulação, viradas de jogo e reação pós-perda, além de uma corrida no gramado sob orientação da preparação física.

    Os únicos atletas que se recuperam de lesões neste momento são o zagueiro Sabino (lesão na região posterior da coxa direita) e o meia-atacante Lucas (cirurgia no tendão calcâneo da perna direita). Durante o período de recesso do grupo, ambos mantiveram seus cronogramas de fisioterapia no SuperCT.

    Todos os atletas com idade para defender a equipe sub-20 ficaram à disposição do técnico Júlio Baptista para a partida contra o Juventude, nesta tarde, em Caxias do Sul, pelo Campeonato Brasileiro da categoria.

    Na manhã desta quinta-feira (18), o São Paulo dará sequência aos ajustes da intertemporada.

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