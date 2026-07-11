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Saída de Ferraresi mantém defesa do São Paulo 'em alerta' para a temporada

Tricolor ainda busca reforço para a defesa após lesões e saídas de atletas; entenda o cenário

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
11/07/2026 07:05
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Dorival Jr no comando do São Paulo (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).
Dorival Jr no comando do São Paulo (Foto: Theo Daolio/Ekobanpress/Folhapress).

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O São Paulo está próximo de anunciar o volante Newton, que chega a partir de uma troca com o Botafogo, que assinará em definitivo com o zagueiro Ferraresi, que já está emprestado ao alvinegro. A saída oficial do jogador mantém o Tricolor em "alerta" sobre a disponibilidade de peças para o sistema defensivo da equipe.

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    Isso porque o São Paulo chegou à pausa da Copa do Mundo com problemas sequenciais em sua zaga. Ao longo do primeiro semestre, tanto sob comando de Crespo e Roger Machado quanto agora com Dorival Jr, o clube passou por problemas com seus defensores por motivos variados.

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    Desde lesões que atingiram nomes como Alan Franco e, principalmente, Rafael Toloi, questões disciplinares com Arboleda, que voltou a ser integrado ao elenco na última semana, e até o pedido de rescisão feito por Dória, que deixou o clube após ameaças feitas por torcedores a ele e sua família diante de falhas cometidas em campo.

    A saída de Ferraresi ao Botafogo já havia agravado o cenário e colocava ao São Paulo a necessidade de repensar como seria a estrutura da sua defesa para a segunda metade da temporada. Algumas peças da base, como Luis Osório e Isac Dias, se tornaram alternativas mais viáveis ao Tricolor para jogar a partir do retorno da Copa. A própria volta de Arboleda também indicou que o clube entendeu a necessidade de reforçar o setor.

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    • Entretanto, a confirmação da saída de Ferraresi mantém a equipe com o alerta de buscar no mercado mais um jogador. O venezuelano de 27 anos teve sua temporada com mais jogos pelo São Paulo em 2025, mas não convenceu para ter sequência neste ano. No Botafogo, ganhou sequência como titular e tem até aqui 12 partidas, com um gol marcado.

    São Paulo vai contratar?

    Após o anúncio do atacante Victor Sá, a prioridade do São Paulo é a chegada de um jogador para a zaga, mesmo com a reintegração de Arboleda. Segundo apuração do Lance!, não há um nome em estágio avançado de negociação, mas a expectativa é de que a diretoria intensifique as conversas nos próximos dias.

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    O entendimento é que a temporada com o calendário apertado obriga o clube a ter opções para o setor para não sofrer com baixas por lesões. Após cair na Copa do Brasil, o São Paulo ainda tem o Brasileirão e a Sul-Americana pela frente. Na competição nacional, ocupa a 7ª colocação com 25 pontos, enquanto no torneio continental ainda aguarda seu adversário das oitavas de final.

    Para o jogo de retorno do Brasileirão, contra o Athletico-PR, o Tricolor não deve ter nenhum reforço na zaga como titular e ainda não há a confirmação se Sabino, que está em transição física, estará à disposição de Dorival Jr. Rafael Toloi, que se recuperava de lesão antes da pausa para a Copa, é mais um que pode aparecer como relacionado para o duelo. Nos dois últimos jogos antes da interrupção da temporada, Alan Franco e Luis Osório foram os titulares.

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    Ferraresi comemora seu gol no jogo do Botafogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
    Ferraresi comemora seu gol no jogo do Botafogo contra o Remo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

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