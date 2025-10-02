Saiba quem é Isac, jogador relacionado pela primeira vez no profissional do São Paulo

Em crise no setor defensivo, o São Paulo conta com somente um zagueiro dos quatro profissionais. No caso, Sabino. Contra o Fortaleza, equipe na qual enfrenta nesta quinta-feira (2), Arboleda está suspenso, enquanto Alan Franco, Ferraresi e Tolói estão lesionados. Para suprir estas ausências, Hernán Crespo relacionou o zagueiro Isac, de Cotia, pela primeira vez para o profissional.

Aos 19 anos, o zagueiro Isac Silva faz parte da equipe Sub-20. O defensor chegou no começo do ano e soma 24 partidas pela categoria. No profissional, esta pode ser sua estreia.

Nesta temporada, pelo Brasileiro da categoria, por exemplo, ele fez 12 jogos e somou, em média, 3.8 cortes por jogo, além de ter recuperado 7.8 bolas por partida. Ele ainda teve média de 90% de acerto nos passes. Os dados são do Sofascore.

Isac teve passagens por equipes como Red Bull Bragantino, além de experiência por seleções de base, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023.

Isac foi relacionado pela primeira vez no profissional (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)<br>

São Paulo vive problema na defesa

Arboleda está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, enquanto Rafael Toloi (lesão na coxa esquerda), Ferraresi (lesão no adutor esquerdo) e Alan Franco, com sobrecarga muscular na coxa direita, não viajaram e seguem em tratamento no clube. Negrucci é uma opção que, nesta temporada, chegou a ser improvisada na defesa também.

Além de Isac, o elenco viajou para Fortaleza com Sabino. Contra o Palmeiras, Arboleda volta, mas ainda existe uma dúvida com os outros jogadores.