Isac e Igão: quem são os jogadores da base que podem ajudar na zaga do São Paulo

O São Paulo vive um momento delicado na sua defesa. Com opções escassas na zaga, sabe que irá ao mercado na próxima janela para buscar reforços. Enquanto isso não acontece, o Tricolor deve promover alguns jogadores revelados na base. Osório já trabalha com os profissionais e entrou no primeiro tempo contra o Botafogo, na última partida. Mas além dele, dois novos nomes devem surgir: Isac e Igão.

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Isac foi destaque na Copinha

Isac é apontado como uma das opções mais "prontas". Neste ano, chamou bastante atenção na Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual a equipe chegou até a final e ficou em segundo.

Aos 19 anos, o zagueiro Isac Silva integra a equipe Sub-20 do São Paulo. O defensor chegou ao clube no início do ano passado e soma 24 partidas pela categoria. Sua primeira relação para jogos aconteceu ainda em 2025.

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Antes de chegar a Cotia, Isac passou pelas categorias de base do Red Bull Bragantino e também acumulou experiências com a Seleção Brasileira de base, sendo campeão do Sul-Americano Sub-17 em 2023.

De olho no potencial do atleta, o São Paulo renovou seu contrato até 2030. Isac é visto como um zagueiro com boa imposição física, qualidade na saída de bola e segurança nos duelos defensivos.

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(Foto: Cris Mattos/São Paulo FC)

E Igão?

Igão começou a entrar no radar do time profissional do São Paulo no ano passado, ainda sob o comando de Luis Zubeldía. O zagueiro chegou a participar de alguns treinamentos no SuperCT e, ainda em 2024, estreou pela equipe principal.

Em 2025, voltou a integrar o elenco Sub-20 para ganhar mais rodagem e experiência. Neste ano, inclusive, foi convocado por Allan Barcellos para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competição na qual entrou em campo em três partidas.

Internamente, Igão é visto como um defensor de boa leitura defensiva, forte fisicamente e com destaque no jogo aéreo. Além disso, chama atenção pela versatilidade para atuar em diferentes funções.

(Foto: Divulgação/ São Paulo)

Dorival Júnior falou sobre a necessidade de usar os meninos

Na sua primeira passagem, Dorival Júnior sempre gostou de trabalhar com jogadores da base. Característica do seu trabalho, esboçou em coletivas recentes desde a sua chegada que iria adotar esta estratégia.

- Vamos trazer mais dois garotos da base para preparar, Isac e Igão. O que o departamento médico me colocar, estou precisando de todos os jogadores possíveis. Se avaliarmos bem, não temos 11 jogadores do elenco que vinha trabalhando em totais condições. Aqueles que estiverem recuperados, com certeza terão que estar no jogo de terça - disse.