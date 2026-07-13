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Conselho do São Paulo vota possível expulsão de Dedé; entenda o caso

Dedé será votado pelo Conselho Deliberativo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/07/2026 13:58
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Dedé do social do São Paulo
Dedé deixou cargo no começo de ano (Foto: Reprodução)

O Conselho Deliberativo do São Paulo vota nesta segunda-feira (13) o futuro de Antônio Donizete Gonçalves, o Dedé, ex-diretor social do clube e alvo de um inquérito policial.

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    • Embora a Comissão de Ética tenha recomendado uma suspensão de quatro meses, os conselheiros podem aplicar uma punição mais severa e decidir pela expulsão do associado. A votação terá início às 22h desta segunda e seguirá até as 17h de terça-feira (14). Para que Dedé seja expulso do quadro associativo do São Paulo, são necessários pelo menos 165 votos favoráveis.

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    Dedé na época que estava no São Paulo
    Dedé pode ser expulso do quadro de sócios do São Paulo (Foto: Divulgação)

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    • Dedé responde a um processo interno por sua atuação no caso FGoal, investigação que também é apurada pela Polícia Civil. A representação aponta supostas irregularidades envolvendo movimentações financeiras na plataforma Zigpay, utilizada para o processamento de pagamentos no Morumbis. A FGoal, por sua vez, sustenta que possuía autorização do então diretor para operar.

    O Lance! teve acesso a todos os documentos na íntegra que explicam a decisão. Segundo o voto, os autos comprovam que a FGOAL atuou no clube social sem um contrato formal específico e que Dedé prestou uma declaração posteriormente utilizada pela empresa em ações judiciais movidas contra o São Paulo.

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    Dedé afirma em sua defesa que não há comprovação de enriquecimento pessoal, desvio de recursos, má-fé, vantagem indevida ou prejuízo patrimonial diretamente atribuível ao ex-dirigente, requisitos que, em sua avaliação, seriam necessários para caracterizar gestão temerária e justificar a eliminação do quadro associativo.

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