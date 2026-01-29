Polícia abre novo inquérito no São Paulo e investiga caso de corrupção no clube social

A Polícia Civil, em parceria com o Ministério Público, instaurou um novo inquérito tendo o São Paulo Futebol Clube como objeto de apuração. Segundo informações divulgadas inicialmente pelo UOL e confirmadas pelo Lance!, as investigações miram possíveis práticas de corrupção no clube social, com foco principal no ex-diretor Antonio Donizete Gonçalves, conhecido como Dedé.

continua após a publicidade

A abertura do inquérito ocorreu após o recebimento de um áudio acompanhado de denúncia. Na gravação, Dedé teria conversado com uma pessoa ainda não identificada e mencionado a exigência do pagamento de uma "joia" — termo usualmente empregado para se referir a uma taxa de entrada — que variaria entre R$ 100 mil e R$ 150 mil, relacionada a uma concessão dentro do clube. No mesmo áudio, ele afirma que seria cobrado 20% do faturamento bruto e que as máquinas de cartão ficariam sob controle do grupo.

Para o Ministério Público e a Polícia Civil, o conteúdo do áudio, somado a outras apurações em andamento, aponta para a possível prática de corrupção privada no esporte, além de outros crimes patrimoniais, em prejuízo do São Paulo Futebol Clube.

continua após a publicidade

Essa nova frente de investigação será conduzida pela mesma força-tarefa responsável por outros casos envolvendo o clube, como o dos camarotes irregulares e as suspeitas de desvios financeiros e depósitos ligados ao ex-presidente Julio Casares.

Dedé deixou seu cargo depois da renúncia do Casares (Foto: Reprodução)

Dedé deixou seu cargo após a renúncia de Casares

Após a renúncia de Julio Casares, que já estava afastado da presidência do São Paulo, a diretoria do clube passou por novas. Logo na sequência, Antônio Donizeti Gonçalves, o Dedé, diretor social do clube, e Márcio Carlomagno, CEO do São Paulo, também deixaram o cargo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! São Paulo

A saída de Dedé foi definida em comum acordo e ocorreu praticamente de forma simultânea à renúncia de Casares. O próprio dirigente confirmou o desligamento por meio de um comunicado.

+ Aposte na vitória do Tricolor na estreia do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.