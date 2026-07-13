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São Paulo chega a acordo com Domingos Duarte após reviravolta

Jogador tem acordo verbal com o São Paulo

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
13/07/2026 13:02
Atualizado há 2 minutos
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domingos duarte em ação
Intenção é assinar por duas temporadas (Foto: Getafe)

O São Paulo retomou as conversas e chegou a um acordo verbal com Domingos Duarte. A negociação, que chegou a ser considerada encerrada, mudou de rumo nos últimos dias, e o zagueiro está próximo de ser anunciado como reforço para o sistema defensivo tricolor.

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    • Nos primeiros contatos, o estafe de Domingos Duarte havia recusado a proposta por considerar os valores abaixo do esperado. Livre no mercado após o fim do contrato com o Getafe, da Espanha, o defensor reviu sua posição e aceitou os termos apresentados pelo São Paulo.

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    A tendência é que Domingos Duarte assine contrato válido por duas temporadas. Ao longo das negociações, o São Paulo apresentou diferentes modelos de vínculo, mas as conversas travaram por conta da pedida salarial do jogador. Mesmo após o impasse, as partes mantiveram contato e conseguiram destravar a negociação, chegando a um acordo verbal.

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    Domingos Duarte - Getafe
    Domingos Duarte em ação pelo Getafe (Foto: Divulgação/Getafe)
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    • Zagueiro era procura principal do São Paulo no mercado

    A contratação de um zagueiro é tratada como prioridade pelo São Paulo nesta janela de transferências. Após as saídas e com um elenco enxuto para o setor, a diretoria entende que é necessário reforçar a posição e trabalha desde o início da intertemporada em busca de um defensor, algo que foi pedido por Dorival Júnior.

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    Além de Domingos, o São Paulo anunciou Victor Sá e aguarda o acerto com Newton, que chega como reforço para o meio-campo.

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