Cria do São Paulo lidera em estatísticas no CSKA e busca espaço no futebol europeu

Henrique Carmo, revelado em Cotia, foi negociado pelo São Paulo no último ano ao CSKA. Vendido pelo São Paulo em setembro do ano passado, a joia de Cotia vem se adaptando ao jogo físico do futebol russo e, mesmo alternando entre titularidade e banco, passou a ser presença constante nas voltas do intervalo, quando a equipe busca mais intensidade e criatividade. Uma das negociações mais comentadas do último ano, tem acumulado algumas estatísticas que chamam atenção.

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- Tenho trabalhado muito, tanto no clube quanto em casa. Estou na minha primeira temporada na Europa e busco evoluir no físico, no técnico e no entendimento do jogo. Fico feliz com esse momento, pelo primeiro gol e pelo reconhecimento recente, mas sei que o trabalho continua. Tenho grandes ambições e isso me dá ainda mais motivação para seguir evoluindo aqui no CSKA - disse Henrique Carmo.

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(Foto: Divulgação)

Revelado em Cotia, Henrique passou 11 anos no São Paulo, clube onde viveu mais da metade da vida. A estreia no profissional aconteceu em 25 de agosto de 2024, na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, ainda sob o comando de Dorival Júnior.

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Depois, seguiu em transição entre o elenco principal e o sub-20 para ganhar rodagem. Já em 2025, com Luis Zubeldía, disputou seis partidas e deu sua primeira assistência como titular, período em que começou a atrair interesse de clubes do exterior.

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A chegada ao CSKA ocorreu já próxima da pausa de inverno da Russian Premier League, marcada pelas condições climáticas extremas.



Por isso, a temporada 2026/27 será a primeira em que Henrique terá uma pré-temporada completa no clube e poderá estar à disposição ao longo de toda a campanha, com a expectativa de consolidar ainda mais seu espaço.