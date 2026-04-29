São Paulo vê chance de retorno antecipado de Lucas Moura

O São Paulo pode estar perto de contar novamente com Lucas Moura. Segundo informações antecipadas pela "ESPN", há a possibilidade de o jogador voltar a ser relacionado para a partida contra o O'Higgins, no dia 7 de maio.

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Lucas sofreu uma fratura nas costelas no dia 18 de março. O Lance! apurou que o prazo inicial de recuperação era de até oito semanas, mas a evolução tem sido positiva. Nos últimos treinamentos, o meia já voltou a correr no gramado e tem trabalhado com bola. Ainda não há confirmação sobre a data exata de retorno, mas a tendência é que aconteça antes da pausa para a Copa do Mundo.

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(Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

Relembre a fratura de Lucas Moura

Lucas Moura iniciou a partida contra o Atlético-MG no banco de reservas, na noite desta quarta-feira (18), na derrota por 1 a 0, pela sétima rodada do Brasileirão, entrou no segundo tempo e, em poucos minutos em campo, se machucou na Arena MRV.

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Aos 27 minutos, Lucas se envolveu em uma dividida com Cuello. Na queda, o camisa 7 levou uma joelhada do adversário, caiu no gramado e, com fortes dores, precisou deixar a partida de maca, dando lugar a Tapia.

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Com suspeita de fratura na costela, já que ficou com dificuldades de respirar, o jogador foi levado de ambulância ao Hospital Mater Dei, que fica cerca de 20 minutos de distância do estádio atleticano. Após exames, as fraturas foram constatadas.

São Paulo estuda a renovação de Lucas

Desde o começo do ano, o São Paulo começou a estudar a renovação de Lucas Moura. O Tricolor ainda não fez propostas, porém é uma ideia que existe internamente. Lucas retornou ao clube em 2023, mas é visto como um nome de liderança do elenco. A intenção é que as conversas avancem após a Copa do Mundo.