Santos anuncia renovação de Miguelito até maio de 2029 Jogador tem se destacado no Peixe sob o comando de Cuca

O Santos acertou a renovação de contrato do meia-atacante Miguelito até 31 de maio de 2029. Revelado pelas categorias de base do clube, o boliviano tinha vínculo com o Peixe até abril de 2027 e agora amplia sua permanência na Vila Belmiro por mais duas temporadas.

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Promovido ao elenco profissional em 2022, Miguelito voltou a ganhar espaço sob o comando do técnico Cuca e vive um momento de afirmação na equipe. Em 2026, o jogador já soma participação direta em cinco gols ao longo de 20 partidas disputadas.

— É um orgulho enorme vestir essa camisa. Cheguei aqui muito novo e só tenho a agradecer por todo o carinho e cuidado que o clube teve comigo durante esses anos. Estou muito feliz pela evolução que venho tendo e pelo crescimento nos últimos jogos. O Santos faz parte da minha história e, com o contrato renovado, espero retribuir esse carinho dentro de campo - declarou o Menino da Vila.

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Santos anuncia renovação com Miguelito até maio de 2029. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Quem é Miguelito?

Natural de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, Miguelito nasceu em 2004 e chegou ao Santos em 2018, aos 14 anos. O desempenho de destaque nas categorias de base acelerou sua trajetória até a promoção ao time principal do clube e à Seleção Boliviana, ambos em 2022.

Defendendo seu país, o meia-atacante assumiu protagonismo nos últimos anos. Com a camisa 7 da Bolívia, disputou 32 partidas e marcou nove gols, sendo sete deles nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo.

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No Santos, o jogador também passou por um período de amadurecimento. Em 2025, foi emprestado ao América-MG com o objetivo de ganhar mais minutos em campo e experiência. Durante a passagem pelo clube mineiro, marcou sete gols e distribuiu cinco assistências, números que contribuíram para seu retorno ao Peixe nesta temporada mais preparado para disputar espaço no elenco principal.

— O Miguelito sempre foi um ativo muito importante para o Santos e sabíamos que ele daria o retorno esperado. Tivemos o cuidado de emprestá-lo pensando justamente em sua evolução, para que ganhasse rodagem e mais minutos em campo. Acompanhamos sua trajetória de perto, monitorando seu desenvolvimento e oferecendo orientação durante todo o processo. Ele retornou mais maduro no início deste ano e, gradualmente, conquistou seu espaço na equipe profissional. Esta renovação demonstra a confiança que temos no Miguelito e em todos os atletas formados em nossas categorias de base - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

A renovação do boliviano faz parte da estratégia do Santos de valorizar e proteger seus talentos formados no clube. Nos últimos meses, o Peixe também ampliou os contratos de diversos Meninos da Vila, entre eles Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, João Ananias, Robinho Jr., João Pedro, Samuel Pierri, Davizinho, Pepê Fermino, João Alencar, Mateus Xavier, Rafael Gonzaga, Vinícius Lira e David Nogueira.

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