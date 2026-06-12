Santos lança minissérie que conta histórias de ídolos do clube em Copas do Mundo "A Copa pelos santistas" é um conteúdo que foi produzido na Vila Belmiro

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Em clima de Copa do Mundo, o Santos preparou uma minissérie especial com personagens marcantes da história do clube para compartilhar suas experiências com a Seleção Brasileira. A produção reúne profissionais e ídolos santistas que relembram momentos vividos na principal competição do futebol mundial.

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Batizada de "Brasilidade: A Copa pelos Santistas", a minissérie será exibida na Santos TV, enquanto trechos das entrevistas também serão divulgados nas principais redes sociais do clube. O primeiro episódio já está no ar e teve como destaque Elano, atual gerente do futebol de base do Santos e integrante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2010.

As gravações contaram com a participação de ídolos como Elano, Ricardo Oliveira, Giovanni, Serginho Chulapa, Pepe e Edu, entre outros nomes que marcaram época com a camisa Alvinegra. O conteúdo foi produzido especialmente para os torcedores santistas e para os apaixonados pela história da Seleção Brasileira.

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Elano participou da Copa do Mundo de 2010 com a Seleção Brasileira. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

— O Santos tem uma história indissociável da Seleção Brasileira. A lista de craques que serviram o Brasil e foram decisivos em Copas do Mundo é imensa. No passado, a base da seleção contava com Pelé, Mengálvio, Pepe, Dorval e Coutinho. Nesta edição do Mundial, teremos novamente, após 56 anos, um camisa 10 do Santos vestindo o mesmo número pela Seleção Brasileira - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

As entrevistas foram realizadas na Vila Belmiro e trazem relatos que serão divulgados ao longo dos próximos dias, durante a disputa da Copa do Mundo. Com a pausa no calendário do futebol brasileiro, a equipe de Conteúdo do Santos também adaptou sua estratégia de publicações nas redes sociais e prepara o lançamento de novos projetos.

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— A nossa ideia foi mostrar os bastidores por meio de ícones que realmente construíram uma história importante com a Seleção Brasileira. Todos eles relembraram conquistas, feitos, decepções e traumas que, até então, muitos desconheciam. E, claro, o Santos também foi um dos principais temas abordados nessas entrevistas - explicou Ricardo Cardoso, Head de Mídias Sociais do Santos.

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