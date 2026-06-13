logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Saiba os bastidores da renovação de Miguelito com o Santos

Boliviano renovou contrato com o Santos na última sexta-feira (12)

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
13/06/2026 06:30
Favorite o Lance! no Google
Miguelito durante partida do Santos pela Sul-Americana nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Miguelito durante partida do Santos pela Sul-Americana nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A renovação de contrato de Miguelito com o Santos até 2029 é o resultado de um planejamento que o clube vem adotando para o desenvolvimento de jovens atletas. O meia-atacante boliviano chegou a enfrentar dificuldades para ganhar espaço no time profissional durante a temporada de 2023, mas o clube optou por manter a confiança no jogador e acompanhar sua evolução de perto.

continua após a publicidade
  • Miguelito em partida do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Santos anuncia renovação de Miguelito até maio de 2029

    Santos
    Há 17 horas
  • Pepe participa de gravção de documentário na Vila Belmiro. (Foto: Raul Bertta/ Santos FC)

    Santos lança minissérie que conta histórias de ídolos do clube em Copas do Mundo

    Santos
    Há 1 dia
  • Elenco Santos Campeonato Brasileiro Brasileirão

    Veja quem são os jogadores do Santos que não podem mais jogar o Brasileirão por outro clube

    Santos
    Há 2 dias

    • ➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

    Durante o período em que esteve emprestado para o América-MG, Miguelito continuou sendo monitorado pelo departamento de futebol santista. O clube manteve contato frequente com o atleta, acompanhando seu desempenho e orientando sua trajetória. Nesse processo, o jogador voltou a ser convocado para a seleção boliviana nas Eliminatórias e acumulou experiência antes de retornar à Vila Belmiro. O elenco não conquistou a vaga para a Copa do Mundo pela repescagem.

    ➡️ Santos anuncia renovação de Miguelito até maio de 2029

    Miguelito foi emprestado ao América-MG na última temporada. Em 2026, retornou ao Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Miguelito foi emprestado ao América-MG na última temporada. Em 2026, retornou ao Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

    Como Miguelito retomou o espaço no elenco do Santos?

    A evolução do meia também está ligada ao trabalho individualizado que vem sendo realizado com os atletas da base. Diretoria e comissão técnica têm adotado um acompanhamento específico para cada jogador, respeitando características e necessidades distintas. Outros jovens do elenco, como Gabriel Bontempo e Gustavinho, também são exemplos desse processo e vêm conquistando espaço na equipe principal.

    continua após a publicidade

    A renovação de Miguelito faz parte de uma política de valorização das categorias de base. Nos últimos meses, o Santos ampliou os contratos de diversos Meninos da Vila, entre eles Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, João Ananias, Robinho Jr., João Pedro, Samuel Pierri, Davizinho, Pepê Fermino, João Alencar, Mateus Xavier, Rafael Gonzaga, Vinícius Lira e David Nogueira.

    Com a assinatura do novo vínculo do boliviano, a gestão do presidente Marcelo Teixeira chega à marca de 47 atletas das categorias de base com contratos renovados ou valorizados. Antes de Miguelito, os casos mais recentes haviam sido os do goleiro João Pedro e do meio-campista Samuel Pierri. A sequência de renovações faz parte da estratégia do clube para preservar seus ativos e dar continuidade ao processo de formação de jogadores.

    continua após a publicidade

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    Sugerida para você!

    Miguelito em partida do Santos pela Copa Sul-Americana. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    SantosSantos anuncia renovação de Miguelito até maio de 2029Há 17 horas
    Pepe participa de gravção de documentário na Vila Belmiro. (Foto: Raul Bertta/ Santos FC)
    SantosSantos lança minissérie que conta histórias de ídolos do clube em Copas do MundoHá 1 dia
    Elenco Santos Campeonato Brasileiro Brasileirão
    SantosVeja quem são os jogadores do Santos que não podem mais jogar o Brasileirão por outro clubeHá 1 dia
    Elano estava no Guarani como coordenador técnico antes de assumir o cargo de gerente da base do Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    SantosÍdolo do Santos, Elano projeta Neymar na Copa do Mundo e relembra experiência na SeleçãoHá 2 dias
    Neymar no último jogo antes de ser convocado pela Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    SantosSaiba quais jogadores do Santos podem assinar um pré-contrato com outro timeHá 3 dias
    Samuel Pierri ao lado de familiares e do presidente Marcelo Teixeira, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    SantosSantos anuncia renovação com Samuel Pierri até 2029Há 3 dias

    Mais LANCE!

    Cuca acumula 19 partidas no comando do Santos nesta temporada. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Santos bate martelo sobre programação do clube na intertemporada em Portugal
    Elano foi apresentado como novo gerente das categorias de base do Santos em marco de 2026. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Elano detalha trabalho na base do Santos e mira revelação de novos Meninos da Vila
    Marcelo Teixeira duante audiência pública na Vila Belmiro, em 2025. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Marcelo Teixeira fala sobre SAF no Santos e descarta compra pela família de Neymar
    Marcelo Teixeira em reunião na Vila Belmiro. (Foto: Divulgação/ Santos FC)
    Marcelo Teixeira faz balanço de Neymar no Santos e projeta participação na Copa do Mundo
    Elenco do Santos retorna de férias no dia 22 de julho. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Santos altera programação da intertemporada por causa do Campeonato Brasileiro
    Neymar em Media Day pela Seleção para a Copa (Foto: Divulgação)
    Neymar confirma que Copa de 2026 será última da carreira em publicação: 'Last dance'
    CT da base e do feminino foi completamente reformado no meio do ano passado com ajuda do pai do Neymar. (Foto: Juliana Yamaoka/ Lance!)
    Santos se posiciona sobre falta de documentação no CT Rei Pelé
    Fala de Neymar ás vésperas da Copa do Mundo viraliza. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fala de Neymar sobre a Copa do Mundo viraliza: 'Parabéns'
    Santos precisa corrigir erros na janela e contornar aperto financeiro no mercado
    Gabriel Brazão durante treino do Santos no CT Rei Pelé. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Como fica o gol do Santos com possível saída de Brazão e retorno de João Paulo?
    Neymar assiste a Brasil x Panamá do banco de reservas
    Arrascaeta e Neymar têm lesões similares e correm contra o tempo para jogar a Copa do Mundo
    Gabigol comemora gol do Santos diante do Vitória. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Gabigol é suspenso pelo STJD após gesto obsceno em comemoração de gol do Santos
    Gabriel Brazão chegou ao Santos no início de 2024 para a disputa da Série B. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
    Gabriel Brazão se livra da punição do STJD e está liberado para defender o Santos