Saiba os bastidores da renovação de Miguelito com o Santos Boliviano renovou contrato com o Santos na última sexta-feira (12)

A renovação de contrato de Miguelito com o Santos até 2029 é o resultado de um planejamento que o clube vem adotando para o desenvolvimento de jovens atletas. O meia-atacante boliviano chegou a enfrentar dificuldades para ganhar espaço no time profissional durante a temporada de 2023, mas o clube optou por manter a confiança no jogador e acompanhar sua evolução de perto.

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Durante o período em que esteve emprestado para o América-MG, Miguelito continuou sendo monitorado pelo departamento de futebol santista. O clube manteve contato frequente com o atleta, acompanhando seu desempenho e orientando sua trajetória. Nesse processo, o jogador voltou a ser convocado para a seleção boliviana nas Eliminatórias e acumulou experiência antes de retornar à Vila Belmiro. O elenco não conquistou a vaga para a Copa do Mundo pela repescagem.

➡️ Santos anuncia renovação de Miguelito até maio de 2029

Miguelito foi emprestado ao América-MG na última temporada. Em 2026, retornou ao Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como Miguelito retomou o espaço no elenco do Santos?

A evolução do meia também está ligada ao trabalho individualizado que vem sendo realizado com os atletas da base. Diretoria e comissão técnica têm adotado um acompanhamento específico para cada jogador, respeitando características e necessidades distintas. Outros jovens do elenco, como Gabriel Bontempo e Gustavinho, também são exemplos desse processo e vêm conquistando espaço na equipe principal.

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A renovação de Miguelito faz parte de uma política de valorização das categorias de base. Nos últimos meses, o Santos ampliou os contratos de diversos Meninos da Vila, entre eles Gabriel Bontempo, Gustavo Henrique, João Ananias, Robinho Jr., João Pedro, Samuel Pierri, Davizinho, Pepê Fermino, João Alencar, Mateus Xavier, Rafael Gonzaga, Vinícius Lira e David Nogueira.

Com a assinatura do novo vínculo do boliviano, a gestão do presidente Marcelo Teixeira chega à marca de 47 atletas das categorias de base com contratos renovados ou valorizados. Antes de Miguelito, os casos mais recentes haviam sido os do goleiro João Pedro e do meio-campista Samuel Pierri. A sequência de renovações faz parte da estratégia do clube para preservar seus ativos e dar continuidade ao processo de formação de jogadores.

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