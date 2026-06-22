Santos inicia reforma na arquibancada das torcidas organizadas da Vila Belmiro Clube pretende remodelar arquibancada Cosmo Damião durante a pausa para a Copa do Mundo

O Santos deu início, nesta segunda-feira (22), às obras de reforma da arquibancada Cosmo Damião, setor da Vila Belmiro onde se concentram as torcidas organizadas.

continua após a publicidade

O objetivo é ampliar a capacidade do espaço por meio da divisão dos atuais degraus em dois níveis. Segundo o clube, a obra tem baixo custo e o investimento será compensado pelo aumento da receita gerada pela maior presença de público. A utilização da nova capacidade dependerá das aprovações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.

— É um processo que vem acontecendo na Vila Belmiro, agora com uma ampliação considerável. Vamos praticamente dobrar a capacidade da arquibancada Cosmo Damião, chegando a quase 6 mil pessoas. Isso representa um aumento na carga de ingressos. Em uma próxima etapa, a obra inclui a construção de camarotes, praça de alimentação e lojas. Nada vai interferir na realização dos jogos. Tudo faz parte do processo de ampliação do estádio, porque a prioridade da gestão é o projeto da Nova Arena com a WTorre - afirmou o presidente Marcelo Teixeira.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Santos inicia obra de ampliação da Vila Belmiro. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Paralelamente à reforma da arquibancada, o Santos mantém uma equipe responsável por estudos técnicos do solo da Vila Belmiro. O trabalho inclui análises de profundidade, resistência e composição do terreno para definir a fundação das futuras estruturas que darão sustentação aos camarotes previstos no projeto.

➡️ Ancelotti vai preservar titulares para evitar dor de cabeça na Copa?

As intervenções fazem parte de uma série de melhorias promovidas pelo clube nos últimos meses. Em abril, o Santos realizou adequações no setor do Portão 17, destinado aos sócios, para atender às exigências da Conmebol durante a disputa da Copa Sul-Americana. Já em janeiro, o clube reinaugurou o Centro de Imprensa Armando Gomes, modernizado para oferecer mais conforto e melhores condições de trabalho aos profissionais que acompanham o dia a dia do Peixe.

continua após a publicidade

Enquanto as obras avançam na Vila Belmiro, o elenco santista se reapresenta na tarde desta segunda-feira (22), no CT Rei Pelé, após 21 dias de férias.

🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.