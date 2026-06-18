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Luxa defende preservação de Neymar: 'Brasileiro não gosta de brasileiro'

Ainda não se sabe se o jogador atuará na fase de grupos

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
18/06/2026 17:02
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira
Neymar durante treinamento da Seleção Brasileira (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

Neymar está fora da partida contra o Haiti na Copa do Mundo 2026. O craque brasileiro, mais uma vez, não entra em campo na Seleção de Ancelotti, ainda se recuperando de lesão sofrida em jogo do Santos. Ex-treinador do Real Madrid e da Amarelinha, Luxemburgo defendeu Neymar em suas redes sociais.

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    Em vídeo publicado em seu Instagram, Luxemburgo afirma que "brasileiro não gosta de brasileiro". O técnico, ao dizer isto, se refere às críticas ao camisa 10 da Seleção e o Santos. Para o "Pofexô", Neymar deve ser poupado para as fases eliminatórias.

    Veja o que disse Luxemburgo:

    - O pessoal parece que tem uma raiva do Neymar, principalmente, parte da imprensa. Como brasileiro não gosta de brasileiro, é só o cara fazer sucesso que ele não gosta. O Neymar precisa ser preservado agora, treiná-lo para que possa entrar no momento certo. O Brasil vai conseguir a classificação, então, vamos colocar o Neymar no primeiro jogo (do mata-mata) - afirmou.

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    Seleção Brasileira está em terceiro lugar no Grupo C (Foto: Reprodução / LanceTV!)
    Seleção Brasileira está em terceiro lugar no Grupo C (Foto: Reprodução / LanceTV!)

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    Neymar cortado do duelo contra o Haiti

    Texto de Marcio Dolzan e Márcio Iannacca

    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

    Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.
    A cena demonstrou não apenas a boa evolução física do camisa 10, mas também a importância de sua presença dentro do ambiente da Seleção Brasileira. Internamente, existe otimismo em relação à sequência do tratamento.

    A previsão inicial é que Neymar esteja à disposição da comissão técnica até as quartas de final da Copa do Mundo. No entanto, um retorno antecipado não está descartado. A possibilidade dependerá da resposta física do jogador nas próximas semanas e da evolução dos trabalhos com bola realizados diariamente em Nova Jersey.

    Enquanto isso, a Seleção concentra suas atenções no confronto contra o Haiti. O Brasil entra em campo nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), buscando uma vitória que pode deixá-lo em situação confortável na luta pela classificação às oitavas de final.

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