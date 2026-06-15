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Ausência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'

Comissão técnica espera que jogador treine com a bola ainda esta semana

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 19:39
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

A ausência de Neymar no primeiro treino com bola da Seleção Brasileira após a estreia na Copa do Mundo movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (15). Enquanto parte dos torcedores demonstrou preocupação com a recuperação do camisa 10, outros mantêm a confiança de que o atacante ainda será decisivo para o Brasil ao longo do torneio.

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  • Treino Seleção Brasileira

    Seleção treina sem Neymar e mais três nesta segunda (15)

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    • Neymar não participou da atividade realizada em Morristown, nos Estados Unidos, e segue em tratamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita sofrida antes do início da competição. Apesar da expectativa de um retorno aos trabalhos no gramado, o atacante permaneceu em acompanhamento médico e realizou uma nova ressonância magnética.

    A notícia rapidamente repercutiu entre os torcedores. Nas redes sociais, alguns brasileiros mostraram pessimismo quanto à recuperação do craque e chegaram a duvidar de sua participação na Copa do Mundo. Por outro lado, muitos torcedores adotaram um discurso mais otimista. A confiança é de que o camisa 10 retorne na reta final da fase de grupos ou no mata-mata para reforçar a equipe de Carlo Ancelotti.

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    Veja a repercussão:

    Segundo informações apuradas pelo Lance!, o exame realizado nesta segunda-feira apresentou resultados positivos e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção desde o diagnóstico da lesão. O cenário aumentou a confiança da comissão técnica para uma evolução gradual no processo de recuperação.

    Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    Enquanto Neymar segue fora das atividades com bola, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Haiti na próxima sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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