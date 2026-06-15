Ausência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos' Comissão técnica espera que jogador treine com a bola ainda esta semana

A ausência de Neymar no primeiro treino com bola da Seleção Brasileira após a estreia na Copa do Mundo movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (15). Enquanto parte dos torcedores demonstrou preocupação com a recuperação do camisa 10, outros mantêm a confiança de que o atacante ainda será decisivo para o Brasil ao longo do torneio.

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Neymar não participou da atividade realizada em Morristown, nos Estados Unidos, e segue em tratamento da lesão de grau 2 na panturrilha direita sofrida antes do início da competição. Apesar da expectativa de um retorno aos trabalhos no gramado, o atacante permaneceu em acompanhamento médico e realizou uma nova ressonância magnética.

A notícia rapidamente repercutiu entre os torcedores. Nas redes sociais, alguns brasileiros mostraram pessimismo quanto à recuperação do craque e chegaram a duvidar de sua participação na Copa do Mundo. Por outro lado, muitos torcedores adotaram um discurso mais otimista. A confiança é de que o camisa 10 retorne na reta final da fase de grupos ou no mata-mata para reforçar a equipe de Carlo Ancelotti.

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Veja a repercussão:

Bom, já sabemos né

Deu ruim — Cristiano Taxado League (@LichFortisax) June 15, 2026

Cada dia que passa fica mais visível que Neymar não deveria ser convocado . — Leo Fideles ᶜʳᶠ₁₈₉₅ 🔴⚫ (@LeonardoFidele6) June 15, 2026

Rezar pra gente chegar longe na copa e ele poder ser usado como nossa skill Ultimate. — Lina Caeli (@a_Lina_Caeli) June 15, 2026

Ele não tem condições de jogo e pra piorar como vai retornar a forma física e ritmo de jogo se não joga a muito tempo. Vamos aguardar as cenas do próximo capitulo. — AlanaMaktub☘️💢 (@AlanaMaktub) June 15, 2026

ele não entra em campo nessa copa. — jackson martins (@jacksonspfc09) June 15, 2026

Segundo informações apuradas pelo Lance!, o exame realizado nesta segunda-feira apresentou resultados positivos e dentro das projeções estabelecidas pelo departamento médico da Seleção desde o diagnóstico da lesão. O cenário aumentou a confiança da comissão técnica para uma evolução gradual no processo de recuperação.

Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Enquanto Neymar segue fora das atividades com bola, a Seleção Brasileira se prepara para enfrentar o Haiti na próxima sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

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