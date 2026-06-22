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Messi joga hoje? Argentina muda escalação para enfrentar a Áustria na Copa do Mundo

Albiceleste busca segunda vitória e classificação antecipada na competição

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 12:09
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Lionel Messi sorri durante treino da Argentina na Copa do Mundo
Lionel Messi sorri durante treino da Argentina na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Lionel Scaloni promoveu uma mudança na escalação da Argentina para enfrentar a Áustria, pela 2ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. No entanto, Messi está confirmado como titular da equipe, que busca a segunda vitória na competição e a classificação antecipada ao mata-mata.

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  • Jogadores da Argentina comemoram gol de Messi sobre a Argélia, na Copa do Mundo

    O que a Argentina precisa para se classificar antecipadamente na Copa do Mundo?

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    Com isso, a Argentina entra em campo com Dibu Martínez; Molina, Romero, Lisandro Martínez, Medina; Enzo Fernández, De Paul, Mac Allister, Almada; Messi e Lautaro Martínez. Titular contra a Argélia, o lateral-direito Montiel inicia o duelo no banco de reservas após ter sentido um desconforto muscular depois da estreia.

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    ➡️ O que a Argentina precisa para se classificar antecipadamente na Copa do Mundo?

    O centroavante Julián Álvarez inicia no banco de reservas, assim como aconteceu na estreia contra a Argélia. O atacante vinha se recuperando de uma lesão muscular na reta final da temporada, não atuou nos amistosos contra Honduras e Islândia, mas ganhou alguns minutos ao entrar no lugar de Lautaro Martínez no primeiro jogo da Copa do Mundo.

    Titular da lateral-esquerda, Nicolás Tagliafico segue fora dos planos de Scaloni no início da trajetória da Argentina na Copa do Mundo para não agravar uma leve lesão muscular. O atleta sentiu o incômodo no amistoso contra Honduras e não foi nem relacionado para o duelo contra a Argélia, enquanto Facundo Medina atuou improvisado na posição e foi bem avaliado.

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    Como a Áustria enfrenta a Argentina?

    A equipe de Ralf Rangnick deve encarar a Argentina com A. Schlager; Laimer, Lienhart, Alaba, Mwene; Seiwald, X. Schlager; Schmid, Chukwuemeka, Sabitzer; Kalajdzic. Os europeus também buscam a segunda vitória na Copa do Mundo.

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    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina durante a Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)
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