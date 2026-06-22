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Ancelotti vai preservar titulares para evitar dor de cabeça na Copa?

Seleção Brasileira tem três jogadores pendurados no Mundial

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviados Especiais
22/06/2026 06:32
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Casemiro, Douglas Santos e Danilo comemoram vitória do Brasil contra o Haiti
Casemiro e Douglas Santos comemoram vitória do Brasil sobre o Haiti (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

A classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ainda não está garantida matematicamente para a Seleção Brasileira, mas um dilema já começa a rondar os planos de Carlo Ancelotti. O treinador italiano tem três jogadores pendurados com cartão amarelo e precisa decidir se vale a pena correr riscos diante da Escócia, na próxima quarta-feira (24), em Miami.

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    • Entre os atletas ameaçados de suspensão estão dois nomes fundamentais da equipe: Casemiro e Douglas Santos. O terceiro é Ibañez, que iniciou a campanha como titular, mas atualmente aparece como opção no banco de reservas. Caso qualquer um deles receba novo cartão contra os escoceses, ficará automaticamente fora do primeiro confronto de mata-mata. Vale lembrar que, no Mundial, dois amarelos suspendem automaticamente o atleta da próxima partida da competição.

    E é justamente esse cenário que pode levar Ancelotti a pensar adiante. Afinal, perder peças importantes em um duelo eliminatório pode custar caro. O provável adversário brasileiro virá do Grupo F, que segue com uma disputa intensa envolvendo Holanda, Japão e Suécia. A Tunísia, por sua vez, já não tem mais chances de classificação.

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    A situação de Casemiro merece atenção especial. Um dos homens de confiança de Ancelotti e principal referência defensiva do meio-campo, o volante tem sido um dos pilares do sistema montado pelo treinador italiano. Sua experiência, capacidade de marcação e liderança tornam qualquer ausência um problema considerável para a sequência da competição.

    Por isso, uma alternativa ganha força nos bastidores: preservar o camisa 5 contra a Escócia. Nesse cenário, Fabinho surgiria como substituto natural. O jogador já mostrou que pode cumprir a função durante o empate por 1 a 1 com Marrocos. Naquela partida, Ancelotti optou por retirar Casemiro no segundo tempo justamente para evitar um cartão que pudesse comprometer a sequência do torneio. A entrada de Fabinho foi positiva e ajudou o Brasil a crescer no jogo.

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    Na lateral esquerda, o raciocínio é semelhante. Douglas Santos também corre o risco de suspensão, e Alex Sandro aparece como principal candidato a assumir a posição caso o treinador opte pela cautela. O lateral do Flamengo, inclusive, tem chamado atenção pelo desempenho físico nos treinamentos. Nos últimos dias, a CBF divulgou imagens do jogador trabalhando intensamente ao lado de Neymar em atividades específicas de condicionamento.

    Ancelotti ainda não deu pistas sobre qual caminho seguirá. No entanto, a gestão de elenco costuma ser uma das marcas do treinador italiano. Com uma Copa do Mundo decidida nos detalhes, a escolha entre escalar força máxima ou proteger jogadores pendurados pode ser determinante.

    A dúvida está lançada: vale arriscar Casemiro e Douglas Santos para buscar a classificação sem sustos ou é melhor pensar no mata-mata e evitar um problema maior logo adiante? Nos próximos dias, Ancelotti terá de encontrar a resposta.

    Casemiro em Brasil x Haiti
    Casemiro: Ancelotti pode preservar atleta para não perdê-lo no mata-mata (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

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