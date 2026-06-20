Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores Camisa 10 do Brasil vai enfrentar a Escócia, segundo o treinador

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois da partida, uma declaração do técnico Carlo Ancelotti sobre Neymar enlouqueceu torcedores nas redes sociais.

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Na coletiva de imprensa, o treinador italiano garantiu que Neymar estará disponível no duelo entre Brasil e Escócia.

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— Sim, Neymar vai treinar amanhã (sábado) individual, e depois na segunda-feira vai estar com a equipe, e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — afirmou Ancelotti.

Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a declaração de Ancelotti sobre Neymar. Veja os comentários abaixo:

Neymar faz sinal de positivo no treino da Seleção nos EUA (Foto: Nelson Terme / CBF)

Veja os comentários dos torcedores

Mas ficaram me marcando a semana toda em postagens dizendo que ele estava fora da Copa. O que houve?



Aturem ou surtem 🖐🏽🤪🖐🏽 — Santos da Opressão (@SantosOpressivo) June 20, 2026

Quem sabe o novo titular no lugar do Raphinha? — Luan Rodrigues dos Santos (@LuanRod05766988) June 20, 2026

Ele tá de volta pic.twitter.com/Un6kXn7zl5 — Resenha Tatica (@analisetaticaf) June 20, 2026

O melhor jogador brasileiro está de volta e o hexa vai vir — CENTRAL DO LUKA DONCIC (@CENTRALDOBRAYAN) June 20, 2026

Neymar de volta? Entenda situação

O atacante voltou aos treinamentos com bola na última terça-feira, quase um mês após se lesionar em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar não viajou à Filadélfia nesta sexta-feira para continuar a fase de retreinamento no hotel e no CT que a Seleção mantém como base nesta Copa do Mundo, em Morristown.

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O retorno de Neymar é um alento à Seleção Brasileira, principalmente após a lesão de Raphinha. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre o Haiti após sentir o músculo posterior da coxa esquerda.

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Perguntado sobre a situação do atacante do Barcelona, Carlo Ancelotti disse que terá de esperar o resultado de exame que será feito no jogador.

— O Rafinha devemos avaliá-lo amanhã. Agora não sabemos o que aconteceu.