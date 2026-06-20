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Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores

Camisa 10 do Brasil vai enfrentar a Escócia, segundo o treinador

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 08:40
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Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)

O Brasil venceu o Haiti por 3 a 0, na noite desta sexta-feira (19), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Depois da partida, uma declaração do técnico Carlo Ancelotti sobre Neymar enlouqueceu torcedores nas redes sociais.

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    • Na coletiva de imprensa, o treinador italiano garantiu que Neymar estará disponível no duelo entre Brasil e Escócia.

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    — Sim, Neymar vai treinar amanhã (sábado) individual, e depois na segunda-feira vai estar com a equipe, e vai estar preparado para o jogo contra a Escócia — afirmou Ancelotti.

    Nas redes sociais, torcedores foram à loucura com a declaração de Ancelotti sobre Neymar. Veja os comentários abaixo:

    Neymar faz sinal de positivo no treino da Seleção nos EUA
    Neymar faz sinal de positivo no treino da Seleção nos EUA (Foto: Nelson Terme / CBF)

    Veja os comentários dos torcedores

    Neymar de volta? Entenda situação

    O atacante voltou aos treinamentos com bola na última terça-feira, quase um mês após se lesionar em jogo do Santos com o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro. Neymar não viajou à Filadélfia nesta sexta-feira para continuar a fase de retreinamento no hotel e no CT que a Seleção mantém como base nesta Copa do Mundo, em Morristown.

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    O retorno de Neymar é um alento à Seleção Brasileira, principalmente após a lesão de Raphinha. O atacante foi substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Brasil sobre o Haiti após sentir o músculo posterior da coxa esquerda.

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    Perguntado sobre a situação do atacante do Barcelona, Carlo Ancelotti disse que terá de esperar o resultado de exame que será feito no jogador.

    — O Rafinha devemos avaliá-lo amanhã. Agora não sabemos o que aconteceu.

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