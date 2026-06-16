Santos desiste de viagem para Portugal; entenda motivo Indefinição sobre compromissos do Brasileirão e da Sul-Americana levou a diretoria a abandonar o projeto de amistosos no exterior

O Santos não viajará mais para Portugal durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. A excursão internacional, que previa amistosos e um período de preparação na Europa durante o mês de julho, foi cancelada por causa das incertezas envolvendo as datas da retomada do Campeonato Brasileiro.

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A decisão foi comunicada nesta terça-feira (16) pela Joga Brasil, empresa responsável pela organização da viagem. Segundo a nota divulgada pela organizadora, a possibilidade de antecipação de partidas do Brasileirão tornou inviável a realização dos compromissos previstos em território português, gerando conflitos de datas e problemas logísticos para todas as partes envolvidas.

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Gabriel Barbosa comemora gol do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O plano do Peixe era aproveitar a paralisação das competições nacionais para realizar uma espécie de intertemporada na Europa. Inicialmente, a diretoria projetava três amistosos em Portugal, utilizando o período para dar ritmo ao elenco e preparar a equipe para a sequência da temporada. A viagem também fazia parte de uma estratégia de fortalecimento da marca do clube no mercado internacional.

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Nas últimas semanas, o Santos já havia ajustado o planejamento. A participação nos playoffs da Copa Sul-Americana e a possibilidade de antecipação do duelo contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro obrigaram o clube a reduzir o tempo de permanência em Portugal. O que inicialmente seria uma excursão de cerca de dez dias acabou sendo encurtado para pouco mais de uma semana.

A programação mais recente previa amistosos diante de Gil Vicente e Vitória de Guimarães, além de um jogo-treino contra o Santa Clara. Antes mesmo do cancelamento definitivo da viagem, um dos confrontos já havia sido rebaixado de amistoso oficial para atividade preparatória em razão do calendário apertado.

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Com a desistência da excursão, o Santos volta suas atenções para a reta final da pausa da Copa do Mundo e para os desafios do segundo semestre. A equipe comandada por Cuca terá pela frente compromissos importantes no Brasileirão, na Copa Sul-Americana e na Copa do Brasil, competições que seguem como prioridades do clube em 2026. O time se reapresenta no dia 22 de julho, no CT Rei Pelé.

Confira nota oficial:

A Joga Brasil comunica oficialmente o cancelamento da partida amistosa entre Santos FC e Vitória SC, agendada para o dia 12 de julho, em Portugal, bem como os demais compromissos que já estavam firmados no país. A empresa lembra que todos os eventos tinham sido marcados com base no calendário oficial do futebol brasileiro, divulgado em dezembro de 2025.

Apesar das diversas tentativas para viabilizar a partida, a decisão tornou-se inevitável após a possibilidade de antecipação de rodadas do Campeonato Brasileiro para o período da reta final da Copa do Mundo. Esta alteração no calendário nacional geraria conflito direto de datas com os confrontos programados em território português, inviabilizando completamente a logística e a participação das equipes.

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