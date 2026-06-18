Reação de Neymar no treino da Seleção Brasileira repercute: 'Ele sabe' Camisa 10 da Seleção ficará em Morristown para seguir protocolo de recuperação

A Seleção Brasileira viajou nesta quinta-feira (18) para a Filadélfia, onde enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No entanto, antes da viagem, o grupo treinou e uma reação de Neymar durante o treinamento chamou atenção.

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Um vídeo publicado pelo TNT Sports fez com que internautas apontassem uma fala de Carlo Ancelotti à Neymar, dizendo que o craque treinaria separado do time depois de voltar aos treinos com chuteira. Apesar disso, não há qualquer confirmação que tenha acontecido esta conversa.

Veja o vídeo:

A reação do Neymar ao ser informado por Ancelotti que continuaria o treino separado do grupo.



📽️@TNTSportsBR pic.twitter.com/Ynq3R9xiJG — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 18, 2026

Com o vídeo viralizado, torcedores se dividiram em opiniões sobre a recuperação do camisa 10, e alguns apontaram que ele sabe a atual situação física.

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Veja a repercussão:

Perceptível que ele entende a situação e não vai ficar criando tumulto, como algumas pessoas da mídia diziam…



Quer jogar bola? Muito, talvez mais que todos ali.



Pode agora? Não, mas vai continuar treinando para voltar.



Ancelotti tem um plano. — NJ10prince (@NJ10prince) June 18, 2026

da pra ver que ele sabe que ele tem condições de jogo e ele também quer jogar, mas não liberam o HOMI — wadawadawel (@weldernuneszada) June 18, 2026

Mano o que o neymar deve ta querendo jogar é brincadeira q ele se recupere logo e venha pro terceiro jogo saudavel — Iury Reis (@bokafut_) June 18, 2026

Esse cara com 1 perna é melhor que todos nossos atacantes ,,,

É uma pena ele estar assim !!!! — Palito_ Fla (@DiegoMe32067035) June 18, 2026

Não é o Ancelotti que decide isso. É o preparador fisico. O Ney já sabia que não ia treino com o grupo. — Ginga Bonito 🇧🇷 (@GingaBonitoHub) June 18, 2026

O Neymar vai jogar contra o Haiti?

Texto de: Marcio Dolzan e Márcio Iannacca.

O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

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A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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Neymar durante primeiro treinamento com os demais jogadores da Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.

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