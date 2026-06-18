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Reação de Neymar no treino da Seleção Brasileira repercute: 'Ele sabe'

Camisa 10 da Seleção ficará em Morristown para seguir protocolo de recuperação

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 19:06
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira
Neymar vai a campo e treina com a Seleção Brasileira. (Foto: AFP)

A Seleção Brasileira viajou nesta quinta-feira (18) para a Filadélfia, onde enfrenta o Haiti, nesta sexta-feira (19), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo. No entanto, antes da viagem, o grupo treinou e uma reação de Neymar durante o treinamento chamou atenção.

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    Um vídeo publicado pelo TNT Sports fez com que internautas apontassem uma fala de Carlo Ancelotti à Neymar, dizendo que o craque treinaria separado do time depois de voltar aos treinos com chuteira. Apesar disso, não há qualquer confirmação que tenha acontecido esta conversa.

    Veja o vídeo:

    Com o vídeo viralizado, torcedores se dividiram em opiniões sobre a recuperação do camisa 10, e alguns apontaram que ele sabe a atual situação física.

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    Veja a repercussão:

    O Neymar vai jogar contra o Haiti?

    Texto de: Marcio Dolzan e Márcio Iannacca.

    O camisa 10 permanecerá em Nova Jersey para dar continuidade à fase final de sua recuperação física, aproveitando as estruturas do hotel The Ridge e do centro de treinamento de Columbia Park.

    ➡️Nova fase de Neymar sugere prazo de retorno à Seleção; saiba quando

    A decisão faz parte do planejamento elaborado pela comissão técnica e pelo departamento médico da Seleção para otimizar a transição do atacante de volta aos gramados. Neymar já iniciou os trabalhos em campo nesta semana e vem apresentando evolução considerada positiva em sua recuperação.

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    O objetivo é permitir que o jogador mantenha o foco nos treinamentos físicos e nas atividades com bola sem o desgaste provocado pela viagem terrestre até a Filadélfia. A delegação brasileira fará o deslocamento de ônibus, e a permanência em Nova Jersey foi considerada a melhor alternativa para preservar a carga de trabalho do atleta.

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    Neymar durante primeiro treinamento com os demais jogadores da Seleção Brasileira nos EUA (Foto: Mauro Pimentel/AFP)

    Não é a primeira vez que a comissão técnica adota esse procedimento durante a Copa. No último dia 6 de junho, quando a Seleção viajou para Cleveland para disputar um amistoso preparatório, Neymar também permaneceu na base da equipe para seguir o cronograma de recuperação.

    Os avanços do atacante ficaram evidentes nos últimos dias. Na terça-feira (16), Neymar voltou a realizar atividades no campo, um passo importante dentro do processo de recuperação. Já na quarta-feira (17), participou novamente dos trabalhos ao ar livre e treinou ao lado dos companheiros. O retorno ao grupo foi celebrado pelos jogadores, que organizaram o tradicional corredor polonês para recepcionar o craque.

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