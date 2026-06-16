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Felipe Melo é sincero sobre retorno de Neymar contra o Haiti: 'Não vai'

Camisa 10 não tem data para retorno

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 06:30
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)
Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)

A ausência de Neymar nos trabalhos com bola da Seleção Brasileira na última segunda-feira (15) e a falta de uma previsão concreta para seu retorno aos gramados aumentaram a preocupação em torno da recuperação do camisa 10 durante a Copa do Mundo.

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  • Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

    Ausência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: ‘Sabemos’

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    Durante o programa Seleção Sportv, Felipe Melo admitiu que mudou sua visão sobre a situação do craque e revelou estar mais apreensivo com o longo período longe dos treinamentos em campo.

    — Eu sou um dos mais, ou era, um dos mais otimistas. Confesso que agora começa a me preocupar. É ruim, né? Vinte e nove dias sem campo é ruim. Começa a me preocupar porque a minha esperança era que o Neymar estivesse à disposição para jogar alguns minutos contra o Haiti. Pelo visto, isso não vai acontecer — afirmou.

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    O comentarista também destacou que, mesmo em caso de recuperação para a fase eliminatória, Neymar precisará readquirir ritmo de jogo antes de voltar a ser decisivo.

    — Isso começa a me preocupar bastante, porque por mais que ele esteja à disposição na próxima fase, ele precisa também ter minutagem. Uma coisa é você passar pelos treinamentos, outra coisa é jogar. Você precisa ter minutagem. Então, realmente, me preocupa. Continuo com muita esperança de que o Neymar possa voltar o mais breve possível, mas já começa a me preocupar de verdade — completou.

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    Apesar da preocupação externada por Felipe Melo, a recuperação do atacante segue dentro do cronograma traçado pelo departamento médico da Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira (15), Neymar realizou uma nova ressonância magnética para monitorar a evolução da lesão sofrida no dia 17 de maio, quando ainda defendia o Santos.

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    Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    A CBF não divulgou oficialmente o resultado do exame, mas a avaliação foi considerada positiva e dentro das expectativas da comissão médica. A expectativa é que o jogador avance para uma nova fase do tratamento nos próximos dias e volte a realizar atividades no gramado ainda ao longo desta semana.

    Mesmo assim, a ausência no treinamento com bola desta segunda praticamente descarta sua participação contra o Haiti. A comissão técnica comandada por Carlo Ancelotti trabalha com cautela e não pretende acelerar o retorno do principal jogador da equipe.

    Enquanto aguarda a recuperação de Neymar, o Brasil busca sua primeira vitória na Copa do Mundo. Após empatar por 1 a 1 com Marrocos na estreia, a Seleção ocupa a terceira colocação do Grupo C e encara o duelo diante dos haitianos como decisivo para encaminhar a classificação às oitavas de final.

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