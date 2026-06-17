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Santos inicia reforma do gramado da Vila Belmiro durante pausa para a Copa do Mundo

Clube aproveita a pausa para a Copa do Mundo e realiza manutenção completa no campo visando a sequência da temporada

PorGiselly Correa BarataSão Paulo (SP)
17/06/2026 17:46
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Santos e Atlético-MG se enfrentam na Vila Belmiro pelo Brasileirão
Vila Belmiro recebe jogos do Santos pelo Brasileirão e demais competições. (Foto: Reprodução X do Santos)

O Santos deu início nesta semana a uma série de intervenções no gramado da Vila Belmiro, aproveitando a paralisação do calendário nacional durante a disputa da Copa do Mundo de 2026. Sem compromissos oficiais previstos no estádio nas próximas semanas, o clube colocou em prática um plano de manutenção que busca recuperar áreas desgastadas do campo e garantir melhores condições para a sequência da temporada.

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    • Os trabalhos seguem um cronograma elaborado pela equipe responsável pela conservação do gramado e começam com o replantio em pontos considerados mais críticos, especialmente nas pequenas áreas e nas regiões utilizadas para aquecimento dos atletas. Esses setores costumam sofrer maior desgaste ao longo da temporada devido à intensidade de uso durante treinamentos e partidas.

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    Na sequência, será realizado o processo de overseeding, técnica utilizada para preservar a densidade da cobertura vegetal durante os meses de temperaturas mais baixas. O procedimento consiste na semeadura de uma nova camada de grama sobre a superfície já existente, contribuindo para a manutenção da qualidade do piso e para melhores condições de amortecimento aos jogadores.

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    A etapa final do cronograma prevê o nivelamento do campo por meio do chamado topdressing, processo que corrige pequenas irregularidades na superfície e busca garantir melhores condições para a rolagem da bola. Segundo o gerente de Patrimônio e Administração do Santos, Alexandre Librandi, o período sem jogos foi considerado ideal para a execução do plano de inverno, que será acompanhado por avaliações técnicas periódicas até a conclusão das atividades.

    Enquanto o gramado passa pelo processo de recuperação, o elenco santista retorna aos treinamentos na próxima segunda-feira, no CT Rei Pelé. A expectativa é que a Vila Belmiro volte a receber partidas apenas em 25 de julho, quando o Santos tem compromisso marcado contra a Chapecoense pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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    Próximos jogos do Santos

    • 21/07, 21h30 – Universidad Central x Santos – Copa Sul-Americana
    • 22/07 – Botafogo x Santos – Campeonato Brasileiro (19ª rodada)
    • 26/07 – Santos x Chapecoense – Campeonato Brasileiro (20ª rodada)
    • 28/07, 21h30 – Santos x Universidad Central – Copa Sul-Americana
    • 29/07 – São Paulo x Santos – Campeonato Brasileiro (21ª rodada)
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