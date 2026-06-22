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Jordânia x Argélia: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo

Na madrugada, Jordânia e Argélia jogam tudo por uma sobrevida no Grupo J

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
22/06/2026 10:10
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Jordânia e Argélia se enfrentam pela segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo (Arte / Lance!)
Jordânia e Argélia se enfrentam pela segunda rodada do Grupo J na Copa do Mundo (Arte / Lance!)

A Copa do Mundo de 2026 ganha contornos dramáticos na madrugada desta segunda para terça-feira (23), exatamente às 00h (horário de Brasília). No Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), Jordânia e Argélia se enfrentam pela segunda rodada do Grupo J em um cenário de pura pressão: quem perder este confronto estará praticamente eliminado do Mundial de forma precoce. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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    Ficha do jogo

    JOR
    Argélia escudo onde assistir
    ALG
    Copa do Mundo
    2ª rodada - Grupo J
    Data e Hora
    Terça-feira, 23 de junho de 2026, às 00h (de Brasília)
    Local
    Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA)
    Árbitro
    Slavko Vincic (ESL)
    Assistentes
    Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL)
    Var
    Ivan Bebek (CRO)
    Onde assistir

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    A Jordânia tenta se recuperar do revés por 3 a 1 sofrido diante da Áustria na rodada de abertura. Apesar do resultado negativo, a seleção asiática celebrou um momento histórico com o gol de Ali Olwan, o primeiro do país na história das Copas. Confiando no espírito de superação do elenco, o técnico Jamal Sellami deve repetir a formação titular da estreia, apostando na velocidade do astro Mousa Al-Tamari para tentar furar o bloqueio africano.

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    Pelo lado da Argélia, a situação é ainda mais desconfortável. A equipe foi dominada pela Argentina de Lionel Messi na estreia e acabou derrotada por 3 a 0. Diante do desempenho ruim, o técnico Vladimir Petkovic prepara uma minirrevolução no time titular, principalmente do meio para frente. A grande novidade deve ser o retorno do experiente atacante Riyad Mahrez aos 11 iniciais, enquanto o meio-campo tem disputas acirradas por vagas entre Maza, Bentaleb, Aouar e Boudaoui.

    Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo
    Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

    ✅ Ficha do jogo: Jordânia x Argélia

    • Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo J - 2ª rodada)
    • 📅 Data: Madrugada de segunda para terça-feira, 23 de junho de 2026
    • ⏰ Horário: 00h00 (Horário de Brasília)
    • 📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia (EUA)
    • 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e ge.globo (streaming)

    📋 Prováveis Escalações

    JORDÂNIA: Yazeed Abulaila; Mohammad Nasib, Yousef Abualnadi e Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mohannad Abu Taha; Ali Olwan, Odeh Fakhoury e Mousa Al-Tamari. Técnico: Jamal Sellami.

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    ARGÉLIA: Zidane; Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza (Nabil Bentaleb) e Houssem Aouar (Hicham Boudaoui); Riyad Mahrez, Amine Gouiri e Farès Chaïbi. Técnico: Vladimir Petkovic.

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