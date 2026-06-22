Jordânia x Argélia: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo
Na madrugada, Jordânia e Argélia jogam tudo por uma sobrevida no Grupo J
A Copa do Mundo de 2026 ganha contornos dramáticos na madrugada desta segunda para terça-feira (23), exatamente às 00h (horário de Brasília). No Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), Jordânia e Argélia se enfrentam pela segunda rodada do Grupo J em um cenário de pura pressão: quem perder este confronto estará praticamente eliminado do Mundial de forma precoce. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+
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Ficha do jogo
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A Jordânia tenta se recuperar do revés por 3 a 1 sofrido diante da Áustria na rodada de abertura. Apesar do resultado negativo, a seleção asiática celebrou um momento histórico com o gol de Ali Olwan, o primeiro do país na história das Copas. Confiando no espírito de superação do elenco, o técnico Jamal Sellami deve repetir a formação titular da estreia, apostando na velocidade do astro Mousa Al-Tamari para tentar furar o bloqueio africano.
Pelo lado da Argélia, a situação é ainda mais desconfortável. A equipe foi dominada pela Argentina de Lionel Messi na estreia e acabou derrotada por 3 a 0. Diante do desempenho ruim, o técnico Vladimir Petkovic prepara uma minirrevolução no time titular, principalmente do meio para frente. A grande novidade deve ser o retorno do experiente atacante Riyad Mahrez aos 11 iniciais, enquanto o meio-campo tem disputas acirradas por vagas entre Maza, Bentaleb, Aouar e Boudaoui.
✅ Ficha do jogo: Jordânia x Argélia
- Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo J - 2ª rodada)
- 📅 Data: Madrugada de segunda para terça-feira, 23 de junho de 2026
- ⏰ Horário: 00h00 (Horário de Brasília)
- 📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia (EUA)
- 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e ge.globo (streaming)
📋 Prováveis Escalações
JORDÂNIA: Yazeed Abulaila; Mohammad Nasib, Yousef Abualnadi e Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mohannad Abu Taha; Ali Olwan, Odeh Fakhoury e Mousa Al-Tamari. Técnico: Jamal Sellami.
ARGÉLIA: Zidane; Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza (Nabil Bentaleb) e Houssem Aouar (Hicham Boudaoui); Riyad Mahrez, Amine Gouiri e Farès Chaïbi. Técnico: Vladimir Petkovic.