Jordânia x Argélia: onde assistir, horário e escalações do jogo da Copa do Mundo Na madrugada, Jordânia e Argélia jogam tudo por uma sobrevida no Grupo J

A Copa do Mundo de 2026 ganha contornos dramáticos na madrugada desta segunda para terça-feira (23), exatamente às 00h (horário de Brasília). No Levi's Stadium, em Santa Clara (EUA), Jordânia e Argélia se enfrentam pela segunda rodada do Grupo J em um cenário de pura pressão: quem perder este confronto estará praticamente eliminado do Mundial de forma precoce. ➡️ Clique para assistir à Copa do Mundo na Cazé TV com Disney+

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Ficha do jogo JOR ALG Copa do Mundo 2ª rodada - Grupo J Data e Hora Terça-feira, 23 de junho de 2026, às 00h (de Brasília) Local Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA) Árbitro Slavko Vincic (ESL) Assistentes Tomaz Klancnik (ESL) e Andraz Kovacic (ESL) Var Ivan Bebek (CRO) Onde assistir

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A Jordânia tenta se recuperar do revés por 3 a 1 sofrido diante da Áustria na rodada de abertura. Apesar do resultado negativo, a seleção asiática celebrou um momento histórico com o gol de Ali Olwan, o primeiro do país na história das Copas. Confiando no espírito de superação do elenco, o técnico Jamal Sellami deve repetir a formação titular da estreia, apostando na velocidade do astro Mousa Al-Tamari para tentar furar o bloqueio africano.

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Pelo lado da Argélia, a situação é ainda mais desconfortável. A equipe foi dominada pela Argentina de Lionel Messi na estreia e acabou derrotada por 3 a 0. Diante do desempenho ruim, o técnico Vladimir Petkovic prepara uma minirrevolução no time titular, principalmente do meio para frente. A grande novidade deve ser o retorno do experiente atacante Riyad Mahrez aos 11 iniciais, enquanto o meio-campo tem disputas acirradas por vagas entre Maza, Bentaleb, Aouar e Boudaoui.

Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata / AFP)

✅ Ficha do jogo: Jordânia x Argélia

Competição: Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo J - 2ª rodada)

Copa do Mundo da FIFA 2026 (Grupo J - 2ª rodada) 📅 Data: Madrugada de segunda para terça-feira, 23 de junho de 2026

Madrugada de segunda para terça-feira, 23 de junho de 2026 ⏰ Horário: 00h00 (Horário de Brasília)

00h00 (Horário de Brasília) 📍 Local: Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia (EUA)

Levi's Stadium, Santa Clara, Califórnia (EUA) 📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), sportv (TV fechada) e ge.globo (streaming)

📋 Prováveis Escalações

JORDÂNIA: Yazeed Abulaila; Mohammad Nasib, Yousef Abualnadi e Yazan Al-Arab; Ehsan Haddad, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh e Mohannad Abu Taha; Ali Olwan, Odeh Fakhoury e Mousa Al-Tamari. Técnico: Jamal Sellami.

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ARGÉLIA: Zidane; Belghali, Aissa Mandi, Ramy Bensebaini e Rayan Aït-Nouri; Ramiz Zerrouki, Ibrahim Maza (Nabil Bentaleb) e Houssem Aouar (Hicham Boudaoui); Riyad Mahrez, Amine Gouiri e Farès Chaïbi. Técnico: Vladimir Petkovic.