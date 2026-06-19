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Santos projeta mudanças na Vila Belmiro e busca aumentar capacidade do estádio

Clube realiza intervenções de baixo custo no estádio enquanto mantém como prioridade o projeto da nova arena em parceria com a WTorre.

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
19/06/2026 16:38
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Setor Cosmo Damião na Vila Belmiro vai passar por reformas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Setor Cosmo Damião na Vila Belmiro vai passar por reformas. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O Santos iniciou uma nova intervenção estrutural na Vila Belmiro durante a pausa do calendário para a Copa do Mundo. O clube começou a reforma na arquibancada Cosmo Damião, setor onde ficam as torcidas organizadas, com o objetivo de ampliar a capacidade do estádio por meio da readequação dos degraus em dois níveis.

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    A expectativa da diretoria é de que, após a conclusão das obras e a devida aprovação do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o espaço passe a comportar um número maior de torcedores em dias de jogo. A intervenção é tratada internamente como uma solução de baixo custo e com potencial de retorno financeiro em curto prazo, por meio do aumento na arrecadação de bilheteria.

    Vila Belmiro passou por reformas desde a chegada de Neymar, em 2025. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)
    Vila Belmiro passou por reformas desde a chegada de Neymar, em 2025. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

    Nos últimos meses, o clube tem promovido outras mudanças pontuais na estrutura da Vila. Em abril, realizou adequações no setor do Portão 17, destinado aos sócios, para atender às exigências do regulamento da Conmebol para a Copa Sul-Americana. Já em janeiro, o Santos reinaugurou a sala de imprensa Armando Gomes, dentro de um pacote de melhorias administrativas e operacionais no estádio.

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    Em nota interna, a diretoria destaca que as intervenções fazem parte de um processo contínuo de modernização da Vila Belmiro, que segue sendo utilizada não apenas para jogos oficiais, mas também para eventos. O clube também reforça a necessidade de adequações constantes para garantir conforto ao torcedor e manter a estrutura apta a receber competições nacionais e internacionais, sempre dentro das limitações financeiras atuais.

    As mudanças, no entanto, não interferem no projeto da Nova Arena em parceria com a WTorre. Segundo o planejamento da diretoria, a construção do novo estádio segue como prioridade estratégica do clube. As melhorias na Vila são tratadas como medidas de curto prazo, voltadas à manutenção da operação regular do estádio enquanto o projeto mais amplo não sai do papel.

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    Nos bastidores, o entendimento é de que mesmo em caso de avanço imediato no contrato da Nova Arena, a eventual demolição da Vila Belmiro não ocorreria de forma rápida, já que o projeto depende de etapas posteriores, incluindo a captação de recursos para viabilizar a obra.

    Assim, o Santos equilibra o presente e o futuro: investe em melhorias pontuais na Vila Belmiro para atender às demandas imediatas, enquanto mantém viva a expectativa de um novo estádio como projeto de longo prazo.

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