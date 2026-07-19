Relembre a campanha da Espanha, campeã da Copa do Mundo 2026 Equipe comandada por Luis de la Fuente tropeçou na estreia, mas evoluiu ao longo do Mundial

A Espanha confirmou uma campanha de excelência e colocou a segunda estrela de Copa do Mundo em seu escudo. Uma geração encantadora, que comprovou a importância de continuidade no trabalho, passou por cima dos adversários após um início duvidoso e coroou um elenco repleto de astros. Relembre a campanha da "Fúria" no Mundial, até a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo (19).

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Os comandados de Luis de la Fuente conquistaram o bicampeonato da história da "La Roja" na grande final contra a Argentina, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a vitória por 1 a 0. Após a igualdade persistir até o primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres fez o gol do título.

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Espanha evoluiu ao longo da Copa

Tratada como uma das favoritas antes do início da competição, a seleção espanhola estreou com decepção no Grupo H. Em jogo de pouca efetividade e recheado de nervosismo, a equipe empatou sem gols com Cabo Verde, em partida que colocou o goleiro Vozinha em evidência.

Na sequência da chave, começou a aparecer o talento de uma geração cercada de expectativas. Na segunda rodada, Lamine Yamal e Oyarzabal comandaram a goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita. Já no encerramento da primeira fase, em jogo nervoso em Guadalajara, no México, Álex Baena contou com auxílio luxuoso do goleiro Muslera e anotou o tento que classificou a Espanha. De quebra, o resultado eliminou o Uruguai.

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Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

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Mata-mata de alto nível

A Espanha começou a fase eliminatória se credenciando novamente ao posto de favorita da chave ao lado da França e não deu chances à Áustria. Com dois de Oyarzabal e um de Pedro Porro, despachou com placar de 3 a 0 sem sequer ter sido assustada. Veio, então, um clássico como o primeiro grande desafio da geração na Copa.

Nas oitavas de final, Luis de la Fuente encontrou a estrela que o classificaria nas duas fases seguintes. Contra Portugal, o jogo equilibrado até o fim foi decidido com gol de Mikel Merino aos 46 do segundo tempo, definindo o 1 a 0 para a Espanha. O meio-campista do Arsenal apareceu novamente nas quartas de final e marcou nos últimos minutos para decretar a vitória por 2 a 1 diante da Bélgica.

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Já na semifinal, o que era tratado como o "jogo mais esperado da Copa do Mundo", colocando em choque as duas favoritas ao título, perdeu emoção. Diante da forte França, então 100% de aproveitamento e melhor ataque do Mundial, a Espanha sobrou tática e tecnicamente, controlando as ações e vencendo pelo placar de 2 a 0 sem sofrer com Mbappé, Dembélé, Olise e outros craques franceses.

Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Tiballeau / AFP)

Final de controle

Para não fugir das projeções, a Espanha dominou a Argentina na final da Copa. Apesar de o 0 a 0 ter persistido no placar até o primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, o time comandado por Luis de la Fuente teve cerca de 70% de posse de bola.

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O gol do título saiu dos pés de Ferran Torres. Após levantamento de Pedro Porro, Nico Williams escorou para trás e o camisa sete finalizou com força para dar o segundo título mundial da história da Espanha.

Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Espanha)

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