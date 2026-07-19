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Relembre a campanha da Espanha, campeã da Copa do Mundo 2026

Equipe comandada por Luis de la Fuente tropeçou na estreia, mas evoluiu ao longo do Mundial

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:28
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Espanha ganhou a Copa do Mundo 2026
Espanha é a campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Charly Triballeau/AFP)

A Espanha confirmou uma campanha de excelência e colocou a segunda estrela de Copa do Mundo em seu escudo. Uma geração encantadora, que comprovou a importância de continuidade no trabalho, passou por cima dos adversários após um início duvidoso e coroou um elenco repleto de astros. Relembre a campanha da "Fúria" no Mundial, até a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo (19).

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    Os comandados de Luis de la Fuente conquistaram o bicampeonato da história da "La Roja" na grande final contra a Argentina, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, com a vitória por 1 a 0. Após a igualdade persistir até o primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, Ferran Torres fez o gol do título.

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    Espanha evoluiu ao longo da Copa

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    • Tratada como uma das favoritas antes do início da competição, a seleção espanhola estreou com decepção no Grupo H. Em jogo de pouca efetividade e recheado de nervosismo, a equipe empatou sem gols com Cabo Verde, em partida que colocou o goleiro Vozinha em evidência.

    Na sequência da chave, começou a aparecer o talento de uma geração cercada de expectativas. Na segunda rodada, Lamine Yamal e Oyarzabal comandaram a goleada por 4 a 0 sobre a Arábia Saudita. Já no encerramento da primeira fase, em jogo nervoso em Guadalajara, no México, Álex Baena contou com auxílio luxuoso do goleiro Muslera e anotou o tento que classificou a Espanha. De quebra, o resultado eliminou o Uruguai.

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    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Jogadores da Espanha comemoram gol contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/AFP)

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    Mata-mata de alto nível

    A Espanha começou a fase eliminatória se credenciando novamente ao posto de favorita da chave ao lado da França e não deu chances à Áustria. Com dois de Oyarzabal e um de Pedro Porro, despachou com placar de 3 a 0 sem sequer ter sido assustada. Veio, então, um clássico como o primeiro grande desafio da geração na Copa.

    Nas oitavas de final, Luis de la Fuente encontrou a estrela que o classificaria nas duas fases seguintes. Contra Portugal, o jogo equilibrado até o fim foi decidido com gol de Mikel Merino aos 46 do segundo tempo, definindo o 1 a 0 para a Espanha. O meio-campista do Arsenal apareceu novamente nas quartas de final e marcou nos últimos minutos para decretar a vitória por 2 a 1 diante da Bélgica.

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    Já na semifinal, o que era tratado como o "jogo mais esperado da Copa do Mundo", colocando em choque as duas favoritas ao título, perdeu emoção. Diante da forte França, então 100% de aproveitamento e melhor ataque do Mundial, a Espanha sobrou tática e tecnicamente, controlando as ações e vencendo pelo placar de 2 a 0 sem sofrer com Mbappé, Dembélé, Olise e outros craques franceses.

    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026
    Jogadores da Espanha comemoram classificação para a final da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Charly Tiballeau / AFP)

    Final de controle

    Para não fugir das projeções, a Espanha dominou a Argentina na final da Copa. Apesar de o 0 a 0 ter persistido no placar até o primeiro minuto do segundo tempo da prorrogação, o time comandado por Luis de la Fuente teve cerca de 70% de posse de bola.

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    O gol do título saiu dos pés de Ferran Torres. Após levantamento de Pedro Porro, Nico Williams escorou para trás e o camisa sete finalizou com força para dar o segundo título mundial da história da Espanha.

    Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026
    Espanha é a grande campeã da Copa do Mundo 2026 (Foto: Reprodução/Espanha)

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