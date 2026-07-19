Argentina se iguala com Alemanha com maior número de vices da Copa
Ao ser superada pela Espanha, seleção argentina o quarto vice-campeonato mundial
A Argentina entrou em campo neste domingo (19) em busca do tetracampeonato mundial, mas foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a Albiceleste passou a dividir com a Alemanha o posto de seleção com o maior número de vice-campeonatos da história do torneio.
Brasil, Argentina, Espanha e mais: veja a classificação final da Copa do Mundo de 2026
Espanha x Argentina: veja os melhores momentos da final da Copa do Mundo
Espanha domina, bate a Argentina e conquista o bi da Copa do Mundo
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Esta foi a quarta vez que os argentinos terminaram uma edição da Copa do Mundo na segunda colocação. Antes da campanha de 2026, a seleção havia sido vice em 1930, 1990 e 2014, além dos títulos conquistados em 1978, 1986 e 2022.
A Alemanha também soma quatro vice-campeonatos, obtidos nas edições de 1966, 1982, 1986 e 2002. Os alemães, no entanto, seguem à frente em número de títulos, com quatro conquistas (1954, 1974, 1990 e 2014).
Mesmo com a derrota na decisão, a campanha argentina marcou a segunda final consecutiva da equipe em Mundiais. Atual campeã após o título conquistado no Catar, em 2022, a seleção comandada por Lionel Scaloni voltou à decisão em 2026, mas acabou superada pela Espanha na prorrogação.
Seleções com mais vice-campeonatos da Copa do Mundo
|Seleção
|Vice-campeonatos
|Anos
Alemanha
4
1966, 1982, 1986 e 2002
Argentina
4
1930, 1990, 2014 e 2026
Holanda
3
1974, 1978 e 2010
Tchecoslováquia
2
1934 e 1962
Hungria
2
1938 e 1954
Suécia
1
1958
Itália
2
1970 e 1994
Brasil
2
1950 e 1998
França
2
2006 e 2022
Croácia
1
2018
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
Copa do Mundo 2026
Rodri desbanca Messi e conquista Bola de Ouro da Copa do MundoHá 11 minutos
Copa do Mundo 2026
Cubarsí é eleito melhor jogador jovem da Copa do MundoHá 11 minutos
Copa do Mundo 2026
Dê suas notas: Espanha domina Argentina, marca no fim e é campeã do mundoHá 13 minutos
Fora de Campo
Messi vira assunto em vice da Argentina na Copa do Mundo: 'Diz muito'Há 17 minutos
Copa do Mundo 2026
Herói da Espanha na Copa do Mundo celebra título: 'Destino estava escrito'Há 25 minutos
Copa do Mundo 2026
Relembre a campanha da Espanha, campeã da Copa do Mundo 2026Há 28 minutos
Mais LANCE!