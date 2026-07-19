Argentina se iguala com Alemanha com maior número de vices da Copa Ao ser superada pela Espanha, seleção argentina o quarto vice-campeonato mundial

A Argentina entrou em campo neste domingo (19) em busca do tetracampeonato mundial, mas foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a Albiceleste passou a dividir com a Alemanha o posto de seleção com o maior número de vice-campeonatos da história do torneio.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Esta foi a quarta vez que os argentinos terminaram uma edição da Copa do Mundo na segunda colocação. Antes da campanha de 2026, a seleção havia sido vice em 1930, 1990 e 2014, além dos títulos conquistados em 1978, 1986 e 2022.

A Alemanha também soma quatro vice-campeonatos, obtidos nas edições de 1966, 1982, 1986 e 2002. Os alemães, no entanto, seguem à frente em número de títulos, com quatro conquistas (1954, 1974, 1990 e 2014).

continua após a publicidade

Mesmo com a derrota na decisão, a campanha argentina marcou a segunda final consecutiva da equipe em Mundiais. Atual campeã após o título conquistado no Catar, em 2022, a seleção comandada por Lionel Scaloni voltou à decisão em 2026, mas acabou superada pela Espanha na prorrogação.

A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

Seleções com mais vice-campeonatos da Copa do Mundo

Seleção Vice-campeonatos Anos Alemanha 4 1966, 1982, 1986 e 2002 Argentina 4 1930, 1990, 2014 e 2026 Holanda 3 1974, 1978 e 2010 Tchecoslováquia 2 1934 e 1962 Hungria 2 1938 e 1954 Suécia 1 1958 Itália 2 1970 e 1994 Brasil 2 1950 e 1998 França 2 2006 e 2022 Croácia 1 2018

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.