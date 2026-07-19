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Argentina se iguala com Alemanha com maior número de vices da Copa

Ao ser superada pela Espanha, seleção argentina o quarto vice-campeonato mundial

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
19/07/2026 19:25
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A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0
A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0 (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

A Argentina entrou em campo neste domingo (19) em busca do tetracampeonato mundial, mas foi derrotada pela Espanha por 1 a 0 na final da Copa do Mundo de 2026. Com o resultado, a Albiceleste passou a dividir com a Alemanha o posto de seleção com o maior número de vice-campeonatos da história do torneio.

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    Esta foi a quarta vez que os argentinos terminaram uma edição da Copa do Mundo na segunda colocação. Antes da campanha de 2026, a seleção havia sido vice em 1930, 1990 e 2014, além dos títulos conquistados em 1978, 1986 e 2022.

    A Alemanha também soma quatro vice-campeonatos, obtidos nas edições de 1966, 1982, 1986 e 2002. Os alemães, no entanto, seguem à frente em número de títulos, com quatro conquistas (1954, 1974, 1990 e 2014).

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    Mesmo com a derrota na decisão, a campanha argentina marcou a segunda final consecutiva da equipe em Mundiais. Atual campeã após o título conquistado no Catar, em 2022, a seleção comandada por Lionel Scaloni voltou à decisão em 2026, mas acabou superada pela Espanha na prorrogação.

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    A Argentina foi vice-campeã da Copa do Mundo de 2026 após perder para a Espanha por 1 a 0 (Foto: TIMOTHY A. CLARY / AFP)

    Seleções com mais vice-campeonatos da Copa do Mundo

    SeleçãoVice-campeonatosAnos

    Alemanha

    4

    1966, 1982, 1986 e 2002

    Argentina

    4

    1930, 1990, 2014 e 2026

    Holanda

    3

    1974, 1978 e 2010

    Tchecoslováquia

    2

    1934 e 1962

    Hungria

    2

    1938 e 1954

    Suécia

    1

    1958

    Itália

    2

    1970 e 1994

    Brasil

    2

    1950 e 1998

    França

    2

    2006 e 2022

    Croácia

    1

    2018

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