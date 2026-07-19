Herói da Espanha na Copa do Mundo celebra título: 'Destino estava escrito' O camisa 7 entrou saiu do banco de reservas para decidir o segundo título mundial espanhol

Herói do título da Espanha na noite deste domingo (19), Ferran Torres falou que a seleção espanhola mereceu vencer por ter dependido apenas de si durante a Copa do Mundo.

– Acho que hoje o destino estava escrito, era para ganharmos. Longe do nosso torcedor, mas fizemos eles se sentirem o mais perto possível – comentou o jogador em entrevista após a vitória da Espanha contra a Argentina.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

– Todas as finais são difíceis. Quando se tem o Messi do outro lado, há um nervosismo natural. Mas sempre dependemos de nós mesmos, do nosso futebol, e hoje cumprimos isso – analisou o herói espanhol.

continua após a publicidade

– No final, realmente é um alívio muito grande. Fui criticado ao longo do Mundial. Mas o destino estava escrito. Deus sempre me deu forças para seguir. Deus dá as coisas a quem mais merece – complementou Ferran Torres.

➡️Monte a seleção dos melhores da Copa do Mundo 2026

O título da Espanha

Com gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 no MetLife Stadium neste domingo (19) e conquistou a Copa do Mundo de 2026. É o segundo título espanhol da história, igualando Uruguai e França.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Apesar de dominar amplamente o tempo regulamentar, a seleção espanhola não conseguiu abrir o placar, mas ficou em vantagem numérica após a expulsão de Enzo Fernández.

Ferran Torres marca e se torna herói da Espanha na Copa do Mundo 2026 (Foto: Charly Triballeau/AFP)

Na prorrogação, a Espanha continuou pressionando e exigindo grande atuação de Dibu Martínez. Ferran Torres marcou seu primeiro gol no primeiro tempo, mas o árbitro anulou devido a falta sofrida por Otamendi. No início da segunda etapa do tempo extra, ele conseguiu superar o goleiro argentino.

continua após a publicidade

🎁 Ganhe até R$20 de crédito para apostar na Copa do Mundo na Superbet

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições