Herói da Espanha na Copa do Mundo celebra título: 'Destino estava escrito'
O camisa 7 entrou saiu do banco de reservas para decidir o segundo título mundial espanhol
Herói do título da Espanha na noite deste domingo (19), Ferran Torres falou que a seleção espanhola mereceu vencer por ter dependido apenas de si durante a Copa do Mundo.
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– Acho que hoje o destino estava escrito, era para ganharmos. Longe do nosso torcedor, mas fizemos eles se sentirem o mais perto possível – comentou o jogador em entrevista após a vitória da Espanha contra a Argentina.
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– Todas as finais são difíceis. Quando se tem o Messi do outro lado, há um nervosismo natural. Mas sempre dependemos de nós mesmos, do nosso futebol, e hoje cumprimos isso – analisou o herói espanhol.
– No final, realmente é um alívio muito grande. Fui criticado ao longo do Mundial. Mas o destino estava escrito. Deus sempre me deu forças para seguir. Deus dá as coisas a quem mais merece – complementou Ferran Torres.
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O título da Espanha
Com gol de Ferran Torres na prorrogação, a Espanha derrotou a Argentina por 1 a 0 no MetLife Stadium neste domingo (19) e conquistou a Copa do Mundo de 2026. É o segundo título espanhol da história, igualando Uruguai e França.
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Apesar de dominar amplamente o tempo regulamentar, a seleção espanhola não conseguiu abrir o placar, mas ficou em vantagem numérica após a expulsão de Enzo Fernández.
Na prorrogação, a Espanha continuou pressionando e exigindo grande atuação de Dibu Martínez. Ferran Torres marcou seu primeiro gol no primeiro tempo, mas o árbitro anulou devido a falta sofrida por Otamendi. No início da segunda etapa do tempo extra, ele conseguiu superar o goleiro argentino.
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