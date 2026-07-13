O que mudou na Argentina da Copa do Mundo de 2022 para 2026? Albiceleste sofre, mas chega na semifinal do Mundial

Apesar das dramáticas classificações no mata-mata, a Argentina chegou na semifinal da Copa do Mundo de 2026. No entanto, o caminho vem sendo mais sofrido em relação ao que ocorreu no Mundial de 2022, em que a Albiceleste conquistou o título no Catar.

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Embora com 100% de aproveitamento, a Argentina precisou jogar duas prorrogações, além de ter conquistado uma classificação sobre o Egito na bacia das almas. Mas o que mudou de 2022 para 2026 na Albiceleste? O Lance! explica.

Questão física na Argentina é diferente de 2026 para 2022

Enquanto a Copa do Mundo de 2022 foi realizada entre novembro e dezembro, o Mundial de 2026 voltou a ser disputado entre junho e julho. Na atual edição, os jogadores da Argentina, assim como da grande maioria das outras seleções, chegam próximos do esgotamento físico por conta do calendário do futebol europeu, que se encerra em maio.

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Além disso, a Argentina recuperou diversos jogadores que vinham de longos períodos de inatividade às vésperas do início da Copa do Mundo. O zagueiro Cuti Romero é o maior exemplo, tendo atuado apenas seis vezes pelo Tottenham de fevereiro até o início da Copa do Mundo. Em abril, o defensor lidou com um problema no joelho direito, que o impediu de atuar até o fim da temporada europeia.

Além de Romero, Julián Álvarez chegou na Argentina de um período de inatividade por conta de uma entorse no tornozelo, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel chegaram nos treinamentos após lesões musculares. Titular de Scaloni, Leandro Paredes também chegou com um problema na coxa direita, enquanto Nico Paz desfalcou o Como nos últimos jogos da temporada por conta de um incômodo no joelho esquerdo.

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A elenco da Argentina não chegou em seu auge físico, e o campo vem mostrando que a Albiceleste vem sofrendo nesse aspecto. Dos seis gols sofridos pela equipe de Lionel Scaloni, cinco foram no segundo tempo dos jogos. Apenas o gol do Egito que abriu o marcados no confronto das oitavas de final foi levado na etapa inicial de uma partida na atual Copa do Mundo.

Jogadores da Argentina lamentam gol sofrido contra a Suíça na Copa do Mundo (Foto: Odd Andersen/AFP)

Renovação de elenco não acontece

Além da questão física, o elenco da Argentina é basicamente o mesmo em 2026 em relação ao de 2022, mas quase quatro anos mais velho. Embora Messi esteja fazendo uma grande Copa do Mundo, o camisa 10 está com 39 anos e longe de seu auge físico.

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No meio de campo, Leandro Paredes e De Paul chegaram no Mundial com 32 anos e em ritmo de competitividade menor. Atualmente, a dupla veste as camisas de Boca Juniors e Inter Miami, respectivamente, enquanto atuavam no futebol europeu em 2022.

Na Copa do Mundo do Catar, a Argentina se superou para reverter um cenário complicado na fase de grupo após iniciar o torneio sendo derrotado pela Arábia Saudita. Em 2026, a Albiceleste volta a demonstrar essa vontade para sair de cenários complicados, mas também resiliência para conquistar seu lugar entre as quatro melhores seleções do mundo pela segunda vez consecutiva.

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