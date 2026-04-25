O Santos anunciou a chegada de Marcelo Frigerio como novo treinador das Sereias da Vila. O técnico, de 55 anos, assume o cargo após sua passagem pelo Pumas, do México, e inicia a primeira experiência à frente da equipe santista, conforme antecipado pelo Lance!.

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— É um orgulho grandíssimo trabalhar no Santos. É um clube gigante no futebol masculino, mas também com muito peso no feminino. As Sereias da Vila têm uma história maravilhosa, é um clube em que eu sempre quis trabalhar, então estou bem feliz de poder estar aqui — disse o técnico, substituto de Caio Couto, demitido nesta sexta-feira (24).

Italiano de nascimento, Marcelo Maria Frigerio tem experiência no futebol feminino sul-americano. O treinador soma trabalhos por equipes como Avaí/Kindermann, 3B da Amazônia, Cruzeiro e Grêmio, além de experiência em seleções, como a do Paraguai.

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Seu último trabalho foi no Pumas, onde comandou a equipe nas últimas temporadas do Campeonato Mexicano Feminino. Em 2025/26, teve campanha de 12 vitórias, quatro empates e 14 derrotas em 30 jogos.

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Treinador fala em equipe organizada e com identidade de jogo

Na apresentação, Frigerio afirmou que encontrou um elenco com capacidade de competir e que o trabalho será baseado em organização e repetição de conceitos.

— Avaliei os jogos e acho que temos um time que pode competir bem. É um time que tem qualidade e esse foi um dos motivos que me fez vir também. A torcida pode esperar muito trabalho, muita seriedade, muito profissionalismo e, acima de tudo, o que queremos é uma equipe organizada, com muita vontade de vencer — completou Marcelo.

O treinador também mencionou que espera um time com comportamento competitivo constante ao longo das partidas, independentemente do adversário ou do contexto do jogo. A ideia é construir uma equipe com padrões definidos de funcionamento, tanto defensivo quanto ofensivo.

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Próximo desafio do Santos

As Sereias da Vila ocupam a 11ª colocação do Brasileirão Feminino, com 10 pontos em sete rodadas. O próximo desafio será contra o Palmeiras, nesta segunda, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).