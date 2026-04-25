menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Feminino

Santos oficializa Marcelo Frigerio como novo treinador do time feminino

Profissional comandará as Sereias da Vila pela primeira vez

Giselly Correa Barata
São Paulo (SP)
Dia 25/04/2026
17:10
Marcelo Frigerio, novo treinador do time feminino do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
imagem cameraMarcelo Frigerio, novo treinador do time feminino do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/Santos FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Santos anunciou a chegada de Marcelo Frigerio como novo treinador das Sereias da Vila. O técnico, de 55 anos, assume o cargo após sua passagem pelo Pumas, do México, e inicia a primeira experiência à frente da equipe santista, conforme antecipado pelo Lance!.

continua após a publicidade

Relacionadas

— É um orgulho grandíssimo trabalhar no Santos. É um clube gigante no futebol masculino, mas também com muito peso no feminino. As Sereias da Vila têm uma história maravilhosa, é um clube em que eu sempre quis trabalhar, então estou bem feliz de poder estar aqui — disse o técnico, substituto de Caio Couto, demitido nesta sexta-feira (24).

Italiano de nascimento, Marcelo Maria Frigerio tem experiência no futebol feminino sul-americano. O treinador soma trabalhos por equipes como Avaí/Kindermann, 3B da Amazônia, Cruzeiro e Grêmio, além de experiência em seleções, como a do Paraguai.

continua após a publicidade

Seu último trabalho foi no Pumas, onde comandou a equipe nas últimas temporadas do Campeonato Mexicano Feminino. Em 2025/26, teve campanha de 12 vitórias, quatro empates e 14 derrotas em 30 jogos.

+ Aposte nas Sereias da Vila no Brasileirão Feminino
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

continua após a publicidade

Treinador fala em equipe organizada e com identidade de jogo

Na apresentação, Frigerio afirmou que encontrou um elenco com capacidade de competir e que o trabalho será baseado em organização e repetição de conceitos.

— Avaliei os jogos e acho que temos um time que pode competir bem. É um time que tem qualidade e esse foi um dos motivos que me fez vir também. A torcida pode esperar muito trabalho, muita seriedade, muito profissionalismo e, acima de tudo, o que queremos é uma equipe organizada, com muita vontade de vencer — completou Marcelo.

O treinador também mencionou que espera um time com comportamento competitivo constante ao longo das partidas, independentemente do adversário ou do contexto do jogo. A ideia é construir uma equipe com padrões definidos de funcionamento, tanto defensivo quanto ofensivo.

➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Próximo desafio do Santos

As Sereias da Vila ocupam a 11ª colocação do Brasileirão Feminino, com 10 pontos em sete rodadas. O próximo desafio será contra o Palmeiras, nesta segunda, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

Marcelo Frigerio no primeiro contato com o elenco do Santos, neste sábado (25). (Reinaldo Campos/Santos)
Marcelo Frigerio no primeiro contato com o elenco do Santos, neste sábado (25). (Reinaldo Campos/Santos)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias