Rollheiser recebe elogios de Cuca e ganha mais espaço no Santos

O argentino Benjamín Rollheiser tem conquistado seu espaço no time titular do Santos com o técnico Cuca. O meia foi um dos destaques da equipe nas últimas duas partidas: no empate com o Bahia, pelo Brasileirão, ao marcar dois gols, e no empate com o San Lorenzo nesta terça-feira (28), em Buenos Aires, pela Sul-Americana, quando deu assistência para Gabigol marcar.

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Uma das missões de Cuca desde que chegou ao Peixe era de também recuperar o bom futebol de Rollheiser, que chegou ao clube em fevereiro de 2025 e tem contrato até dezembro de 2031.

A princípio, o jogador era visto como substituto de Neymar, mas na partida contra o San Lorenzo ele foi escalado junto ao camisa 10 e também Gabigol, formando o trio ofensivo. A jogada do gol do empate santista, aliás, passou pelos pés dos três.

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- Acho que ele (Rollheiser) fez um grande jogo contra o Bahia, não deu tempo de recuperá-lo totalmente, foi muito desgastante o jogo, tinha câimbras e tivemos que fazer a alteração, mas enquanto ele teve pernas, foi muito bem, marcou bem, perdemos uma bola no começo do jogo, num passe que era fácil de acertar e deixar o Gabigol na cara do gol - disse Cuca, após o resultado na Argentina.

- No mais, ele buscou o jogo, foi aquele meia que articulou bem a partida para nós, teve um bom controle do jogo e uma visão muito boa também - elogiou o técnico.

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Nesta temporada, Rollheiser tem 21 jogos com a camisa do Santos, sendo sete deles como titular, além de três gols e duas assistências. Com os bons números e apresentações nesta última semana, a tendência é que o argentino seja mantido no time titular, inclusive na partida contra o Palmeiras, no sábado (2), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão, seja ao lado de Neymar ou na vaga dele, caso o atacante não jogue em razão do gramado sintético.

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Rollheiser pelo Santos em 2026

21 jogos (7 titular) 3 gols 2 assistências 151 minutos para participar de gol 36 minutos em campo por jogo 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol) 67% em conversão de grandes chances 1.1 passes decisivos por jogo 87% de acerto no passe 6 grandes chances criadas 44% eficiência nos duelos 0.6 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.79

Rollheiser no Brasileirão 2026

10 jogos (1 titular) 2 gols 88 minutos para participar de gol 18 minutos em campo por jogo 0.6 finalizações por jogo (0.4 no gol) 100% em conversão de grandes chances (2/2) 0.9 passes decisivos por jogo 79% de acerto no passe 2 grandes chances criadas 29% eficiência nos duelos 0.1 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.70

Rollheiser no Paulistão 2026

8 jogos (5 titular) 1 gol 1 assistência 219 minutos para participar de gol 55 minutos em campo por jogo 1.4 finalizações por jogo (0.8 no gol) 0% em conversão de grandes chances (0/1) 1.3 passes decisivos por jogo 88% de acerto no passe 4 grandes chances criadas 50% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.80

Rollheiser na Sul-Americana 2026

3 jogos (1 titular) 1 assistência 141 minutos para participar de gol 47 minutos em campo por jogo 2.0 finalizações por jogo (0.0 no gol) 1.3 passes decisivos por jogo 91% de acerto no passe 58% eficiência nos duelos 1.0 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 7.03

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

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