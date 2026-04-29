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Rollheiser recebe elogios de Cuca e ganha mais espaço no Santos

Enquete do Lance! quer saber: ele merece ser titular? Vote!

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 29/04/2026
11:52
Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress
imagem cameraFoto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress
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O argentino Benjamín Rollheiser tem conquistado seu espaço no time titular do Santos com o técnico Cuca. O meia foi um dos destaques da equipe nas últimas duas partidas: no empate com o Bahia, pelo Brasileirão, ao marcar dois gols, e no empate com o San Lorenzo nesta terça-feira (28), em Buenos Aires, pela Sul-Americana, quando deu assistência para Gabigol marcar.

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➡️ Cuca avalia partida de Neymar pelo Santos e diz que torce por convocação do atacante

Uma das missões de Cuca desde que chegou ao Peixe era de também recuperar o bom futebol de Rollheiser, que chegou ao clube em fevereiro de 2025 e tem contrato até dezembro de 2031.

A princípio, o jogador era visto como substituto de Neymar, mas na partida contra o San Lorenzo ele foi escalado junto ao camisa 10 e também Gabigol, formando o trio ofensivo. A jogada do gol do empate santista, aliás, passou pelos pés dos três.

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- Acho que ele (Rollheiser) fez um grande jogo contra o Bahia, não deu tempo de recuperá-lo totalmente, foi muito desgastante o jogo, tinha câimbras e tivemos que fazer a alteração, mas enquanto ele teve pernas, foi muito bem, marcou bem, perdemos uma bola no começo do jogo, num passe que era fácil de acertar e deixar o Gabigol na cara do gol - disse Cuca, após o resultado na Argentina.

- No mais, ele buscou o jogo, foi aquele meia que articulou bem a partida para nós, teve um bom controle do jogo e uma visão muito boa também - elogiou o técnico.

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➡️ Cuca admite que Neymar e Gabigol são dúvidas para clássico contra o Palmeiras

Nesta temporada, Rollheiser tem 21 jogos com a camisa do Santos, sendo sete deles como titular, além de três gols e duas assistências. Com os bons números e apresentações nesta última semana, a tendência é que o argentino seja mantido no time titular, inclusive na partida contra o Palmeiras, no sábado (2), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão, seja ao lado de Neymar ou na vaga dele, caso o atacante não jogue em razão do gramado sintético.

➡️Gabigol diz que está à disposição do Santos para clássico contra o Palmeiras

Rollheiser pelo Santos em 2026

  1. 21 jogos (7 titular)
  2. 3 gols
  3. 2 assistências
  4. 151 minutos para participar de gol
  5. 36 minutos em campo por jogo
  6. 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol)
  7. 67% em conversão de grandes chances
  8. 1.1 passes decisivos por jogo
  9. 87% de acerto no passe
  10. 6 grandes chances criadas
  11. 44% eficiência nos duelos
  12. 0.6 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.79

Rollheiser no Brasileirão 2026

  1. 10 jogos (1 titular)
  2. 2 gols
  3. 88 minutos para participar de gol
  4. 18 minutos em campo por jogo
  5. 0.6 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  6. 100% em conversão de grandes chances (2/2)
  7. 0.9 passes decisivos por jogo
  8. 79% de acerto no passe
  9. 2 grandes chances criadas
  10. 29% eficiência nos duelos
  11. 0.1 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.70

Rollheiser no Paulistão 2026

  1. 8 jogos (5 titular)
  2. 1 gol
  3. 1 assistência
  4. 219 minutos para participar de gol
  5. 55 minutos em campo por jogo
  6. 1.4 finalizações por jogo (0.8 no gol)
  7. 0% em conversão de grandes chances (0/1)
  8. 1.3 passes decisivos por jogo
  9. 88% de acerto no passe
  10. 4 grandes chances criadas
  11. 50% eficiência nos duelos
  12. 1.0 faltas sofridas por jogo
  13. Nota Sofascore 6.80

Rollheiser na Sul-Americana 2026

  1. 3 jogos (1 titular)
  2. 1 assistência
  3. 141 minutos para participar de gol
  4. 47 minutos em campo por jogo
  5. 2.0 finalizações por jogo (0.0 no gol)
  6. 1.3 passes decisivos por jogo
  7. 91% de acerto no passe
  8. 58% eficiência nos duelos
  9. 1.0 faltas sofridas por jogo
  10. Nota Sofascore 7.03

*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore

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Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress
Foto: Jota Erre/AGIF/Folhapress

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