Rollheiser recebe elogios de Cuca e ganha mais espaço no Santos
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O argentino Benjamín Rollheiser tem conquistado seu espaço no time titular do Santos com o técnico Cuca. O meia foi um dos destaques da equipe nas últimas duas partidas: no empate com o Bahia, pelo Brasileirão, ao marcar dois gols, e no empate com o San Lorenzo nesta terça-feira (28), em Buenos Aires, pela Sul-Americana, quando deu assistência para Gabigol marcar.
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Uma das missões de Cuca desde que chegou ao Peixe era de também recuperar o bom futebol de Rollheiser, que chegou ao clube em fevereiro de 2025 e tem contrato até dezembro de 2031.
A princípio, o jogador era visto como substituto de Neymar, mas na partida contra o San Lorenzo ele foi escalado junto ao camisa 10 e também Gabigol, formando o trio ofensivo. A jogada do gol do empate santista, aliás, passou pelos pés dos três.
- Acho que ele (Rollheiser) fez um grande jogo contra o Bahia, não deu tempo de recuperá-lo totalmente, foi muito desgastante o jogo, tinha câimbras e tivemos que fazer a alteração, mas enquanto ele teve pernas, foi muito bem, marcou bem, perdemos uma bola no começo do jogo, num passe que era fácil de acertar e deixar o Gabigol na cara do gol - disse Cuca, após o resultado na Argentina.
- No mais, ele buscou o jogo, foi aquele meia que articulou bem a partida para nós, teve um bom controle do jogo e uma visão muito boa também - elogiou o técnico.
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Nesta temporada, Rollheiser tem 21 jogos com a camisa do Santos, sendo sete deles como titular, além de três gols e duas assistências. Com os bons números e apresentações nesta última semana, a tendência é que o argentino seja mantido no time titular, inclusive na partida contra o Palmeiras, no sábado (2), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão, seja ao lado de Neymar ou na vaga dele, caso o atacante não jogue em razão do gramado sintético.
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Rollheiser pelo Santos em 2026
- 21 jogos (7 titular)
- 3 gols
- 2 assistências
- 151 minutos para participar de gol
- 36 minutos em campo por jogo
- 1.1 finalizações por jogo (0.5 no gol)
- 67% em conversão de grandes chances
- 1.1 passes decisivos por jogo
- 87% de acerto no passe
- 6 grandes chances criadas
- 44% eficiência nos duelos
- 0.6 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.79
Rollheiser no Brasileirão 2026
- 10 jogos (1 titular)
- 2 gols
- 88 minutos para participar de gol
- 18 minutos em campo por jogo
- 0.6 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 100% em conversão de grandes chances (2/2)
- 0.9 passes decisivos por jogo
- 79% de acerto no passe
- 2 grandes chances criadas
- 29% eficiência nos duelos
- 0.1 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.70
Rollheiser no Paulistão 2026
- 8 jogos (5 titular)
- 1 gol
- 1 assistência
- 219 minutos para participar de gol
- 55 minutos em campo por jogo
- 1.4 finalizações por jogo (0.8 no gol)
- 0% em conversão de grandes chances (0/1)
- 1.3 passes decisivos por jogo
- 88% de acerto no passe
- 4 grandes chances criadas
- 50% eficiência nos duelos
- 1.0 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.80
Rollheiser na Sul-Americana 2026
- 3 jogos (1 titular)
- 1 assistência
- 141 minutos para participar de gol
- 47 minutos em campo por jogo
- 2.0 finalizações por jogo (0.0 no gol)
- 1.3 passes decisivos por jogo
- 91% de acerto no passe
- 58% eficiência nos duelos
- 1.0 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 7.03
*Os dados acima foram fornecidos pelo Sofascore
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