Gabigol diz que está à disposição do Santos para clássico contra o Palmeiras no gramado sintético

Diferentemente do que disse o técnico Cuca em entrevista coletiva após empate entre San Lorenzo e Santos, por 1 a 1, em Buenos Aires, pela Sul-Americana, o atacante Gabigol, autor do gol santista no duelo desta terça-feira (28), disse que não vê nenhum problema em disputar a partida contra o Palmeiras, no sábado (2), no gramado sintético do Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão.

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➡️ Cuca admite que Neymar e Gabigol são dúvidas para clássico contra o Palmeiras

- Isso que é ruim. Eu não sei de onde tiraram essa informação de que eu não jogo no sintético. No começo do ano eu estava com uma dor, todos sabem, como era o segundo jogo do ano eles preferiram não forçar. Eu estou à disposição - desabafou Gabigol.

Pouco antes da declaração do atacante, o técnico Cuca admitiu que tanto Gabigol quando Neymar são dúvidas para o clássico paulista em razão do gramado. O comandante disse que espera contar com a dupla, mas que antes precisa conversar com os jogadores.

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- Eu não sei se vou contar com Neymar e Gabigol por conta das coisas que vocês sabem que eles pensam sobre o gramado sintético. Claro que vamos conversar com eles, se a gente puder contar, ficaremos mais fortalecidos - resumiu Cuca.

➡️ Cuca diz que Santos agora precisa de 100% de aproveitamento para seguir na Sul-Americana

Tanto Neymar quanto Gabigol já criticaram publicamente os gramados sintéticos na primeira divisão do futebol brasileiro. Para o camisa 10, atuar o clássico será importante não apenas para ajudar o Santos a deixar a incômoda situação no Nacional, mas também tentar cavar uma vaga na Copa do Mundo.

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No Brasileirão, o Santos não vence há duas rodadas, tem apenas 14 pontos e ocupa a 17ª posição na tabela de classificação, ou seja, está na zona de rebaixamento.

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