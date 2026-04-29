Cuca avalia partida de Neymar pelo Santos e diz que torce por convocação do atacante
Camisa 10 tem poucos dias para convencer Carlo Ancelloti por convocação para a Copa do Mundo
O atacante Neymar ainda sonha com uma das vagas na Seleção Brasileira para a disputa da Copa do Mundo. A convocação do técnico Carlo Ancelotti vai acontecer no mês e maio e, para o técnico Cuca, do Santos, o camisa 10 merece uma oportunidade no Mundial, que acontecerá nos Estados Unidos, México e Canadá.
Após empate por 1 a 1 entre Santos e San Lorenzo, em Buenos Aires, na Argentina, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana, Cuca avaliou o desempenho do principal jogador da equipe alvinegra: Neymar.
Cuca acredita que no segundo tempo o camisa 10 foi melhor, apesar de ter participado efetivamente do lance do gol de Gabigol, que aconteceu no primeiro tempo. O treinador diz que Neymar é muito inteligente e, portanto, pode desequilibrar a partida.
- Neymar melhorou na segunda etapa, onde encontrou mais espaço para jogar. No primeiro tempo foi muito bem marcado, apesar que no primeiro gol ele também participou diretamente. No segundo tempo fez jogadas inteligentes, ele é inteligente, busca o passe que poucos conseguem - elogiou o treinador.
Em relação a Neymar ser ou não convocado para a Copa do Mundo, Cuca mostrou seu lado torcedor da Seleção Brasileira e afirmou que gostaria de ver o atacante na lista final do Brasil, ainda que ele não tenha sido convocado para disputar nenhum dos amistosos com Ancelotti, até o momento.
- Eu vejo o Neymar cada vez mais forte para ser convocado para a Seleção e é uma questão do treinador e da comissão técnica da Seleção Brasileira. Eu torço para que isso aconteça, como brasileiro que sou. Ressaltar hoje o carinho do povo argentino com Neymar, a gente fica muito feliz a educação que tiveram. Quando o jogo acabou eles aplaudiram Neymar, dou os parabéns por essa bela manifestação que teve - finalizou Cuca.
Neymar é dúvida contra o Palmeiras
O Santos agora terá mais um duro desafio pela frente: o clássico contra o Palmeiras, marcado para o próximo sábado (2), às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 14ª rodada do Brasileirão. Questionado sobre a possibilidade de Neymar e Gabigol jogarem o clássico no gramado sintético da arena palmeirense, o técnico Cuca admitiu que não sabe.
- Eu não sei se vou contar com Neymar e Gabigol por conta das coisas que vocês sabem que eles pensam sobre o gramado sintético. Claro que vamos conversar com eles, se a gente puder contar, ficaremos mais fortalecidos - resumiu o treinador.
