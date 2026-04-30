Sempre que o Santos vai enfrentar algum adversário cujo gramado utilizado é o sintético, o assunto Neymar entra em pauta e muito se especula se o camisa 10 estará ou não à disposição da comissão técnica liderada por Cuca. Desta vez, contra o Palmeiras, no sábado (2), no Allianz Parque, pelo Brasileirão, não será diferente.

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Desde que retornou ao Santos, no início de 2025, Neymar atuou apenas uma vez em piso sintético. A decisão sobre a entrada ou não do atacante contra o Palmeiras será feita de forma conjunta internamente no clube alvinegro. Cuca, inclusive, deixou a possibilidade em aberto durante a última entrevista coletiva, após empate pela Sul-Americana.

A única vez que Neymar atuou em gramado artificial neste retorno foi diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão da temporada passada, um empate por 1 a 1, na Arena MRV. Na ocasião, o camisa 10 torceu o tornozelo no primeiro minuto de jogo, precisando sair de campo para trocar sua proteção no local. Apesar disso, atuou até os 35 minutos do segundo tempo daquele duelo.

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Após o jogo, nas redes sociais, o Neymar voltou a criticar o gramado: "Comprovado… Sintético é uma merda", escreveu o santista.

O atacante já já havia criticado publicamente os gramados sintéticos na primeira divisão do futebol brasileiro. Ele argumenta que esse tipo de piso causa mais dores aos atletas, além de possibilitar lesões, ainda que os estudos sobre o tema ainda sejam inconclusivos.

- Eu não sei se vou contar com Neymar e Gabigol por conta das coisas que vocês sabem que eles pensam sobre o gramado sintético. Claro que vamos conversar com eles, se a gente puder contar, ficaremos mais fortalecidos - resumiu Cuca.

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Jogos do Santos e de Neymar antes da convocação para a Copa:

2/5 - Palmeiras x Santos - Brasileirão (gramado sintético) 5/5 - Deportivo Recoleta x Santos - Copa Sul-Americana 10/5 - Santos x Bragantino - Brasileirão 13/5 - Coritiba x Santos - Copa do Brasil 17/5 - Santos x Coritiba - Brasileirão

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