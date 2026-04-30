Faltam poucos dias para a lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo ser divulgada. A convocação para a Seleção Brasileira será feita no dia 18 de maio e o atacante Neymar, do Santos, vive a expectativa de estar entre os nomes que disputarão o torneio mais importante do futebol mundial. Mas, afinal, quantos jogos o camisa 10 terá para "provar" para a comissão técnica que merece uma chance?

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De agora até a data prevista para a seleção dos nomes serão cinco jogos do Santos: três pelo Brasileirão, um pela Copa do Brasil e outro pela Sul-Americana. Desses, a tendência é que Neymar seja titular em quatro, já que a próxima partida, contra o Palmeiras, no sábado (2), no Allianz Parque, o jogador deve ser desfalque em razão do gramado sintético.

- Eu não sei se vou contar com Neymar e Gabigol por conta das coisas que vocês sabem que eles pensam sobre o gramado sintético. Claro que vamos conversar com eles, se a gente puder contar, ficaremos mais fortalecidos - resumiu Cuca, durante entrevista coletiva.

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Tanto Neymar quanto Gabigol já criticaram publicamente os gramados sintéticos na primeira divisão do futebol brasileiro. Para o camisa 10, atuar o clássico será importante não apenas para ajudar o Santos a deixar a incômoda situação no Nacional, mas também tentar cavar uma vaga na Copa do Mundo.

Jogos do Santos antes da convocação para a Copa:

2/5 - Palmeiras x Santos - Brasileirão (Neymar deve estar no banco) 5/5 - Deportivo Recoleta x Santos - Copa Sul-Americana (Neymar deve ser titular) 10/5 - Santos x Bragantino - Brasileirão (Neymar deve ser titular) 13/5 - Coritiba x Santos - Copa do Brasil (Neymar deve ser titular) 17/5 - Santos x Coritiba - Brasileirão (Neymar deve ser titular)

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(Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Cuca torce por convocação de Neymar

Em relação a Neymar ser ou não convocado para a Copa do Mundo, Cuca mostrou seu lado torcedor da Seleção Brasileira e afirmou que gostaria de ver o atacante na lista final do Brasil, ainda que ele não tenha sido convocado para disputar nenhum dos amistosos com Ancelotti, até o momento.

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— Eu vejo o Neymar cada vez mais forte para ser convocado para a Seleção e é uma questão do treinador e da comissão técnica da Seleção Brasileira. Eu torço para que isso aconteça, como brasileiro que sou. Ressaltar hoje o carinho do povo argentino com Neymar, a gente fica muito feliz a educação que tiveram. Quando o jogo acabou eles aplaudiram Neymar, dou os parabéns por essa bela manifestação que teve — afirmou Cuca, após o empate do Peixe com o San Lorenzo, pela Sul-Americana.

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