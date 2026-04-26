Neymar é ausência em treino do Santos; viagem para Argentina está confirmada

O meia-atacante Neymar está com virose e se ausentou do treino realizado na manhã deste domingo (25), no CT Rei Pelé. O Santos se manifestou por meio de nota neste domingo (26) e informou que a viagem do camisa 10 para Buenos Aires está mantida.

continua após a publicidade

O Peixe enfrenta o San Lorenzo (ARG), no Estádio Nuevo Gasómetro, às 19h (de Brasília), na próxima terça-feira (28), pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Confira nota oficial:

"O atleta Neymar Jr. apresentou quadro de virose na noite de sábado, foi medicado, reagiu bem e segue acompanhado pelo departamento médico do Santos FC.

Neymar está confirmado na delegação que estará na Argentina para a partida de terça-feira, contra o San Lorenzo, pela Copa Sul-Americana.

Neymar Jr., Gabriel Brazão, Igor Vinicius, Willian Arão e Gabriel Barbosa juntam-se à delegação nesta segunda-feira, em Buenos Aires."

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

Neymar foi poupado do duelo entre o Santos e o Bahia, pelo Brasileirão. (Foto: Guilherme Dionizio/Código 19/Folhapress)

Reforços:

O Peixe terá reforços de peso para o duelo, começando pela volta do meia-atacante Neymar, que foi poupado no empate por 2 a 2 diante do Bahia, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador vinha de uma sequência de quatro partidas completas, atuando os 90 minutos, e por isso foi preservado.

Gabriel Barbosa e Igor Vinícius também retornam após cumprirem suspensão e não atuarem contra o Bahia. Já Gustavinho, que também estava suspenso, não deve viajar por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

continua após a publicidade

Gabriel Brazão também viaja com o elenco nesta segunda-feira (27), após ter sido ausência nos últimos dois jogos por conta do falecimento do pai, ocorrido no início da semana. Willian Arão também reforça a equipe depois de ter sido preservado.

Situação delicada:

O Santos é o lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana com apenas um ponto conquistado em dois jogos. O San Lorenzo lidera a chave com quatro pontos. O Deportivo Cuenca é o vice-líder com três pontos e o Deportivo Recoleta vem na sequência com dois pontos.

No Campeonato Brasileiro, o clube entrou na zona do rebaixamento neste domingo (26), com a vitória do Corinthians por 1 a 0 diante do Vasco, na Neo Química Arena. É o primeiro clube do Z4, em 17º, com apenas 14 pontos conquistados. São 3 vitórias em 13 jogos, além de 5 empates e 5 derrotas.

➡️ Já é Copa do Mundo: use o simulador do Lance! e descubra o campeão

💰 Aposte em jogos de futebol pelo mundo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.