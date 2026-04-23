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Lucas Veríssimo comenta evolução no trabalho de Cuca no Santos: 'Falta o último passe'

Peixe acumula apenas seis vitórias em 24 jogos nesta temporada

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Juliana Yamaoka
São Paulo (SP)
Dia 23/04/2026
22:06
Atualizado há 2 minutos
Lucas Veríssimo na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
imagem cameraLucas Veríssimo na Vila Belmiro (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
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Após o empate sem gols do Santos com o Coritiba, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira (22), na Vila Belmiro, o zagueiro Lucas Veríssimo comentou sobre os protestos da torcida direcionados ao elenco, ao presidente Marcelo Teixeira e também ao diretor executivo Alexandre Mattos.

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As manifestações não foram inéditas e têm ocorrido com frequência após o apito final. Um dos pilares defensivos da equipe, Veríssimo deu razão à torcida e falou sobre o baixo rendimento em campo.

— Jogar no Santos é pressão, quem está aqui sabe disso. O Santos é gigante. Tem a pressão natural, mas temos que saber lidar. Jogando em casa, a torcida está apoiando. No final, tem que cobrar mesmo, porque a equipe está deixando a desejar - disse à Amazon Prime.

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Lucas Veríssimo em partida do Santos contra o Coritiba. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)
Lucas Veríssimo em partida do Santos contra o Coritiba. (Foto: Raul Barletta/ Santos FC)

Falta de pontaria?

Um dos problemas apontados constantemente pelo técnico Cuca em entrevistas coletivas é o alto número de chances de gol desperdiçadas. Lucas Veríssimo também comentou sobre a falta de efetividade da equipe santista, que conquistou apenas uma vitória nos últimos quatro jogos disputados na Vila Belmiro.

— Na Vila, a gente tem que ganhar. Fizemos um bom jogo, começamos bem. Temos que concluir melhor. Estamos pecando nisso. Estamos em evolução, criando chances, mas falta finalizar e matar o jogo. Contra o Atlético-MG, fizemos 1 a 0, tivemos chances para ampliar e sofremos até o final. Contra o Fluminense, a mesma coisa. São jogos em que estamos evoluindo, mas falta o último passe - lamentou o zagueiro.

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O Santos volta a treinar na manhã desta sexta-feira (24), no CT Rei Pelé, com foco no duelo contra o Bahia, na Arena Fonte Nova, marcado para este sábado (25), às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Para a partida, Cuca não poderá contar com Gabriel Barbosa, Igor Vinícius e Gustavinho, que estão suspensos. Neymar será poupado e ficará fora do confronto, já visando o duelo da próxima terça-feira (28), contra o San Lorenzo, na Argentina, pela Copa Sul-Americana.

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