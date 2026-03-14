Gabriel Brazão projeta duelo entre Santos e Corinthians, fala sobre Seleção e amizade com Hugo Souza

O goleiro do Santos, Gabriel Brazão, conversou com exclusividade com o Lance! sobre os 100 jogos completados com a camisa do clube. O arqueiro também falou sobre projeção de carreira, a experiência no exterior, a amizade com outros goleiros que atuam no Brasileirão e também comentou o desejo de retornar à Seleção Brasileira.

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Formado nas categorias de base do Cruzeiro, Brazão tem o goleiro Fábio como grande inspiração no futebol, com quem trabalhou na Raposa.

— O Fábio é o meu maior ídolo no futebol. Ele me ensinou a ser goleiro e passou essa paixão. Tenho carinho, admiração e amizade por ele. Também sou amigo de anos do Hugo Souza, desde a base da Seleção. Temos essa amizade, esse convívio e um carinho recíproco. Como acontece com todos os goleiros, tenho uma ótima relação com o Carlos Miguel, do Palmeiras, e com o Rafael, do São Paulo. Pelo Rafael, tenho um carinho especial. Eu falava bastante com ele quando estava subindo para o profissional no Cruzeiro. Tenho carinho por todos os 20 goleiros da Série A - disse Brazão.

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Brazão revelou anteriormente à reportagem do Lance! que ligou para Hugo Souza para felicitá-lo pela convocação à Seleção Brasileira pelo técnico Carlo Ancelotti, para as Eliminatórias da Copa do Mundo, no ano passado.

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Os goleiros se enfrentam neste domingo (15), quando o Santos recebe o Corinthians, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Sobre o duelo contra o rival, Brazão espera contar com a força da torcida santista. Os dois times se enfrentaram pela primeira fase do Campeonato Paulista, no dia 22 de janeiro, e empataram por 1 a 1.

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— É um clássico em casa. Sabemos da qualidade do adversário. Dentro de casa, precisamos prevalecer também. O Alçapão estará lotado, o torcedor estará nos apoiando e nos ajudando. Precisamos da vitória, mas com respeito ao adversário, que tem grandes jogadores. Vamos fazer um grande jogo e espero que possamos sair com a vitória - disse o camisa 77.

➡️ Gabriel Brazão completa 100 jogos pelo Santos: "Representatividade em vestir essa camisa"

Gabriel Brazão completou 100 jogos com a camisa do Santos. (Foto: Divulgação/ Internet)

Seleção Brasileira, experiência no exterior e Santos:

Gabriel Brazão acumula convocações com a Seleção Brasileira de base e também uma como jogador profissional com o então técnico Tite, em 2018, aos 18 anos.

-Tenho ótimas recordações com a camisa da Seleção Brasileira de base. É um sonho para todos os atletas representar essa camisa, mas é consequência do que eu faço aqui no Santos. O meu pensamento é só aqui e Seleção é consequência - disse o arqueiro.

O goleiro chegou ao Santos em fevereiro de 2024 para a disputa da Série B. Na época, pertencia à Inter de Milão, e o clube da Baixada Santista adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador. Meses depois, conquistou a titularidade da meta santista após a lesão de João Paulo.

— Um casamento perfeito. Sempre falo da minha gratidão ao clube por me trazer de volta. O carinho do torcedor sempre me abraçou, mesmo eu chegando com uma certa desconfiança. Eles me ajudaram nesse momento de transição, me apoiando. Tive muita dedicação ao clube, que é um dos maiores do mundo - disse.

O goleiro também comentou sobre as futuras gerações de Meninos da Vila para a posição. Vojvoda tem observado de perto nomes como João Pedro e Rodrigo Falcão. Brazão ainda destacou o trabalho do goleiro reserva Diógenes. O camisa 77 é o único entre os quatro arqueiros que não foi formado nas categorias de base do Peixe.

— Pouco tempo atrás eu estava onde eles estão hoje, com a mesma idade, passando pelas mesmas adversidades. Eles me ajudam muito. Eu também aprendo com eles e tento ajudá-los a crescer como atletas e como seres humanos. Tem o Diógenes, que está sempre nos ajudando no dia a dia. O Santos está muito bem servido com essa safra de goleiros e, em alguns anos, eles estarão performando em alto nível - disse.

Gabriel Brazão acumulou passagens por clubes de menor expressão do futebol italiano e espanhol. Durante os anos em que atuou no exterior, destacou o aprimoramento pessoal e também a evolução na visão de jogo.

— Eu aprendi muito na Europa, não só como jogador, mas também como pessoa. Amadureci bastante. No futebol, tive grandes companheiros de equipe e pude aprender muito com eles. Mesmo quando não estava jogando, consegui evoluir nos treinos. Trouxe para o Brasil muitas coisas que eles me passaram dentro de campo para poder aprimorar - ressaltou.

— Uma visão mais tática do futebol. Na Europa, você aprende a enxergar o jogo de outra forma. Aprimorei bastante e pude entender melhor o jogo e os conceitos. Isso me ajuda muito no dia a dia - concluiu.