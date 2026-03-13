Gramado sintético do CT do Santos é aprovado pela Fifa

O Santos anunciou nesta sexta-feira (13) a aprovação do gramado sintético do CT Rei Pelé com a certificação FIFA Quality Pro, concedida pela Fifa.

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Com a homologação, o Campo 1 do CT Rei Pelé passa a figurar no site da entidade máxima do futebol como um padrão de excelência em qualidade, reforçando o compromisso com tecnologia, inovação e com as mais altas exigências técnicas do futebol mundial.

— Trouxemos para o CT Rei Pelé o que há de mais moderno, de última geração. Todos os testes são extraídos de campos de grama natural. Quique da bola, tração, rotação, planicidade e absorção de impacto são aplicados aqui. A importância dessa homologação, por meio de um laboratório credenciado pela Fifa, é que o Santos atingiu os padrões dos grandes estádios e das grandes arenas do mundo - afirmou Alessandro Oliveira, presidente da Soccer Grass Pisos Esportivos.

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Campo 1 do CT Rei Pelé é utilizado pelo time da base e do feminino do Santos. (Foto: Reinaldo Campos/ Santos FC)

Gramado sintético:

O Campo 1 do CT Rei Pelé recebeu o sistema Soccer Grass HD Organic Pro, com tecnologia que oferece maior durabilidade, menor necessidade de manutenção e condições ideais para os treinos diários para a equipe da base e do feminino. Eventualmente, o time masculino poderá fazer treinos no local.

Além de manter a estética e a maciez da grama natural, o sistema conta com tecnologia de amortecimento e tração que reduz o risco de lesões e garante uniformidade na superfície, fator decisivo para o desempenho dos atletas.

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Com mais de 30 anos de atuação no mercado, a Soccer Grass é responsável pelos cuidados de gramados como o do Allianz Parque e da Arena Condá, ambos com o selo Fifa Quality Pro, além de diversos estádios e centros de treinamento no Brasil e do projeto Legado Fifa.

Especializada em diferentes tipos de pisos esportivos, que vão desde gramados naturais e sintéticos até superfícies para ginásios e pistas de corrida, a empresa soma mais de 7 milhões de m² de instalações esportivas pelo Brasil e também nos Estados Unidos.

Atualmente, é a companhia com o maior número de campos homologados pela FIFA no país. Já são mais de 25 certificações da entidade concluídas, além de outras que se encontram em fase final de testes, executadas pela Soccer Grass no Brasil.