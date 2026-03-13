Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

O Santos recebe o Corinthians neste domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os ingressos ainda estão disponíveis no site do Sócio Rei.

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O Peixe busca a segunda vitória na competição após vencer o Vasco por 2 a 1 e empatar em 2 a 2 com o Mirassol na última terça-feira (10), no Maião. Já o Corinthians vem de uma derrota por 2 a 0 para o Coritiba, na última quarta-feira (11), na Neo Química Arena.

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Ficha do jogo SAN COR 6ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 15 de março de 2026 Local Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP) Árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Como chegam os dois times?

O Santos espera contar com a presença de Neymar após o camisa 10 ter sido poupado por controle de carga. O ídolo santista não participou dos dez primeiros jogos do time na temporada e, depois, atuou em três partidas seguidas. A decisão de poupá-lo ocorreu em conjunto com a comissão técnica, mesmo com a confirmação da presença do técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, no Maião.

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Quem também pode estrear é o zagueiro Lucas Veríssimo, que conseguiu deixar o Catar após os conflitos bélicos no Oriente Médio. Ele chegou ao Brasil na última quinta-feira (12) e afirmou que vinha treinando normalmente nos últimos dias. O Menino da Vila está regularizado no BID da CBF desde a semana passada.

Já o Corinthians ainda não sabe se poderá contar com o atacante Yuri Alberto, que voltou a treinar no gramado desde a última quinta-feira (12). O jogador está na reta final de recuperação de uma lesão de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. O camisa 9 se lesionou no dia 15 de fevereiro, durante a partida contra o São Bernardo, pela primeira fase do Campeonato Paulista.

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Após o treino desta sexta-feira (13), algumas torcidas organizadas do Corinthians estiveram no CT Joaquim Grava para conversar com jogadores e comissão técnica sobre a insatisfação com os últimos resultados da equipe.

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Santos e Corinthians se enfrentaram em janeiro deste ano, pelo Paulistão. (Foto: Raul Bertta/ Santos FC)

Ficha Técnica:

⚽SANTOS X CORINTHIANS - 6ª rodada do Campeonato Brasileiro

📲Domingo, 15 de março de 2026

📍Estádio: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP)

⏰Horário: 16h30 (de Brasília)

📺Onde assistir: TV Globo, Ge TV e Premiere (clique aqui para assistir ao vivo)

🗣️Arbitragem: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

📟 VAR: Wagner Reway (SC)

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Prováveis escalações:

SANTOS (Técnico: Juan Pablo Vojvoda): Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Luan Peres (Lucas Veríssimo), Adonis Frías e Vini Lira (Escobar); Willian Arão, Gabriel Bontempo e Neymar; Rony (Barreal), Moisés e Gabriel Barbosa.

CORINTHIANS (Técnico: Dorival Jr.): Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Allan, André, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Vitinho (Yuri Alberto)