Com Lingard e Yuri, Corinthians segue preparação para clássico contra o Santos

O Corinthians realizou seu segundo treinamento durante a preparação para o clássico contra o Santos na tarde desta sexta-feira (13). O técnico Dorival Jr. comandou as atividades no CT e contou com a participação de dois nomes do elenco alvinegro que são aguardados pela a torcida para o jogo de domingo, Yuri Alberto e Jesse Lingard. Entretanto, a presença dos dois no duelo não está 100% confirmada.

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Yuri se tornou ausência nos últimos jogos por uma lesão muscular na coxa, mas marcou presença nas atividades com o elenco e pode voltar a atuar pelo Corinthians na Vila Belmiro. O inglês ainda não teve seu nome divulgado no BID da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e ainda não está apto a jogar pelo clube. Caso apareça na plataforma da CBF, Lingard pode ser relacionado para o confronto diante do Santos.

Outros dois nomes afastados por lesão também participaram normalmente das atividades no CT, segundo o vídeo do treino divulgado pelo clube. O atacante Kaio César e o volante Matheus Pereira, ambos também com problemas musculares, estavam fora de combate e podem voltar a ser relacionados para o clássico. O centroavante já treinava com o elenco ao lado de Yuri, enquanto o meia voltou às atividades nesta sexta.

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Como foi o treino do Corinthians

No treino, o técnico Dorival Jr. iniciou com um vídeo exibido para os atletas com instruções da comissão técnica para o jogo de domingo. Em seguida, foram à academia para uma ativação física e completaram com o trabalho no campo.

No gramado, Dorival realizou uma atividade de posse de bola com superioridade de atletas. Na sequência, treinador dividiu o grupo em duas partes e o jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Coritiba retornaram à academia para um complemento regenerativo. A outra parte permaneceu no gramado para um treino de enfrentamento em campo reduzido e outros treinos técnicos comandados pela comissão.

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A partida contra o Santos será no domingo, às 16h, na Vila Belmiro. Dorival Jr. e a comissão técnica comandam mais uma atividade no sábado pela manhã antes da partida na baixada santista. O Timão busca retomar o caminho das vitórias após quatro partidas sem vencer e ocupa a 10ª colocação na Série A, com sete pontos.

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