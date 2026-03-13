Gabriel Brazão completa 100 jogos pelo Santos: "Representatividade em vestir essa camisa"

O goleiro Gabriel Brazão completou 100 jogos com a camisa do Santos na última terça-feira (10), no empate por 2 a 2 diante do Mirassol, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, e foi mais uma vez decisivo. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o camisa 77 comentou sobre a felicidade de representar o clube e também destacou o trabalho realizado no dia a dia no CT Rei Pelé.

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— É uma alegria imensa completar 100 jogos. Estou indo para o meu terceiro ano no clube. É uma grande satisfação pela representatividade em vestir essa camisa e alcançar essa marca. Que venham mais 100, 200, 300 e até 1.000 jogos com o Santos - disse o goleiro.

Gabriel Brazão recebe placa com homenagem feita pelo Santos. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Ao lado de Neymar e Gabriel Barbosa, Brazão é um dos jogadores mais queridos pela torcida santista, que sempre aproveita as oportunidades para pedir fotos e autógrafos.

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— Fico muito feliz. É o resultado de um bom trabalho que vem sendo feito dentro de campo. Eu gosto de estar com os torcedores. Da minha parte, é uma obrigação, pelo carinho e pela paixão que eles têm pelo clube. É algo pequeno para mim, mas que os deixa muito felizes — disse o goleiro.

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O goleiro do Santos também comentou sobre a necessidade de o time "pensar grande" e não apenas aceitar disputas contra o rebaixamento ou eliminações precoces, como ocorreu nas últimas temporadas.

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— É muito importante. Precisamos brigar por títulos neste ano. Serão muitos jogos e temos que estar preparados para isso, desempenhando um bom papel com essa camisa. Precisamos estar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro e também brigar pelo título da competição internacional. Acho que tudo passa pelo trabalho do dia a dia: estar focado e fazer bons treinamentos para chegar preparado aos jogos e, consequentemente, conquistar as vitórias. Mesmo no começo do Brasileiro, não podemos deixar de somar pontos por erros nossos - disse o goleiro.

Brazão recebeu homenagens do Santos na última quinta-feira (12), com a exibição de vídeos, uma placa comemorativa, a presença da esposa, Brenda, e uma camisa personalizada com o número 100 nas costas. O goleiro também comentou sobre o ambiente de trabalho no dia a dia do CT Rei Pelé.

— É muito especial. É um ambiente familiar. Chego aqui e sou recebido pelas tias do CT com um abraço. Esse carinho faz com que a gente se sinta em casa desde o primeiro dia. Me sinto acolhido desde que cheguei. É gratificante ver todos os profissionais sendo respeitados e recebendo carinho - completou.

O que vem pela frente:

Gabriel Brazão finaliza a preparação com o Santos para o clássico contra o Corinthians neste sábado, às 16h (de Brasília), no CT Rei Pelé. O Peixe ocupa a 14ª colocação, com cinco pontos, e soma uma vitória em cinco partidas no Campeonato Brasileiro.

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