Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo com o San Lorenzo

O Santos divulgou nesta segunda-feira (27) a lista de jogadores relacionados para o jogo contra o San Lorenzo, da Argentina, que acontece nesta terça-feira (28), às 19h, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Peixe contará com os atacantes Neymar e Gabigol para esta partida em que busca a primeira vitória no torneio.

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Apesar da virose que deixou Neymar do último treinamento do Santos, o camisa 10 está entre os jogadores que vão viajar para o país vizinho nesta tarde.

O Santos é o lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana com apenas um ponto conquistado em dois jogos. O San Lorenzo lidera a chave com quatro pontos. O Deportivo Cuenca é o vice-líder com três pontos e o Deportivo Recoleta vem na sequência com dois pontos.

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Reforços:

O Peixe terá reforços de peso para o duelo, começando pela volta do meia-atacante Neymar, que foi poupado no empate por 2 a 2 diante do Bahia, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador vinha de uma sequência de quatro partidas completas, atuando os 90 minutos, e por isso foi preservado.

Gabriel Barbosa e Igor Vinícius também retornam após cumprirem suspensão e não atuarem contra o Bahia. Já Gustavinho, que também estava suspenso, não deve viajar por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

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Gabriel Brazão também viaja com o elenco nesta segunda-feira (27), após ter sido ausência nos últimos dois jogos por conta do falecimento do pai, ocorrido no início da semana. Willian Arão também reforça a equipe depois de ter sido preservado.

Veja abaixo a lista de relacionados do Santos

Foto: Divulgação/Santos FC

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San Lorenzo de Almagro x Santos

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