Confira retrospecto entre Santos e San Lorenzo; times se enfrentam pela Sul-Americana

O Santos entra em campo nesta terça-feira (28) em busca da primeira vitória na Copa Sul-Americana. O Peixe encara o San Lorenzo, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da competição. A equipe é a lanterna da chave, com apenas um ponto conquistado.

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O clube vive um momento conturbado dentro e fora de campo, após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e empatar o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, levando a decisão para o Couto Pereira.

Pelo caráter decisivo da partida na Argentina, Neymar foi poupado do duelo contra o Bahia, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova. O Alvinegro Praiano chegou a abrir 2 a 0 ainda no primeiro tempo, mas cedeu o empate. A partida marcou o início de uma sequência de quatro jogos fora de casa. Além do Esquadrão de Aço, o Santos enfrenta o San Lorenzo, o Palmeiras e o Deportivo Recoleta.

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Neymar foi diagnosticado com um quadro de virose, mas deve viajar com a delegação nesta segunda-feira (27), ao lado de outros jogadores que não atuaram na última partida: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão e Gabriel Barbosa. Esta será a 11ª partida do camisa 10, que busca figurar na lista final de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.

O Santos e o San Lorenzo se enfrentaram apenas seis vezes na história, com três vitórias do Peixe, dois empates e uma derrota. O último confronto ocorreu em 13 de abril de 2021, quando as equipes empataram por 2 a 2, pela Libertadores, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida foi realizada no Distrito Federal em razão da pandemia de Covid-19.

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Lucas Braga durante duelo entre o Santos e San Lorenzo, em 2021, no Mané Garrincha. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Retrospecto geral:

Club Atlético San Lorenzo de Almagro X Santos (6 jogos disputados desde 1954)



Vitórias: 03

Empates: 02

Derrotas: 01

Gols pró: 10

Gols sofridos: 09

Sul-Americana (2 partidas)

Vitórias: 01

Derrotas: 01

Gols pró: 01

Gols sofridos: 03

Somente um jogo em Buenos Aires pela Sul-Americana:

Derrotas: 01

Gols pró: 00

Gols sofridos: 03

Artilheiros:

Vasconcelos: 2 gols

Juary, Álvaro, Welllington Paulista, Lucas Braga, Marinho, Ângelo, Marcos Leonardo e Pará: 1 gol

Última partida:

Partida nº 6192

Santos 2 x 2 San Lorenzo

Data: 13/04/2021, terça-feira, às 21h30.

Competição: Copa Libertadores – 3ª fase – Jogo de volta

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF.

Público: portões fechados devido a pandemia da Covid-19.

Árbitro: Esteban Ostojich (URU).

Auxiliares: Carlos Barreiro Jara e Martin Soppi.

Cartões amarelos: Alison, Marcos Leonardo, João Paulo e Marinho (S); Peruzzi, Di Santo e Diego Rodrí-guez (SL).

Cartão vermelho: Rojas (SL).

Gols: Marcos Leonardo (21-1); Pará (05-2), Di Santo (13-2) e Angel Romero (32-2).

SANTOS

João Paulo; Madson (Luiz Felipe), Kaiky, Luan Peres e Pará; Alison, Felipe Jonatan e Pirani (Jean Mota); Marinho (Lucas Braga), Soteldo (Copete) e Marcos Leonardo (Kaio Jorge).

Técnico: Ariel Holan

SAN LORENZO (ARG)

Devecchi; Peruzzi, Alejandro Donatti, Gattoni, Rojas; Diego Rodríguez (Elias), Juan Ramírez, Oscar Rome-ro; Angel Romero, Di Santo e Nicolás Fernández (Melano).

Técnico: Diego Dabove

Jogos:

28/03/1954 – Santos 3 x 3 San Lorenzo – Amistoso – Buenos Aires

29/06/1977 – Santos 1 x 0 San Lorenzo – Amistoso – Vila Belmiro

27/09/2006 – Santos 0 x 3 San Lorenzo – Copa Sulamericana – El Nuevo Gasómetro

11/10/2006 – Santos 1 x 0 San Lorenzo – Copa Sulamericana – Vila Belmiro

06/04/2021 – Santos 3 x 1 San Lorenzo – Libertadores – El Nuevo Gasómetro

13/04/2021 – Santos 2 x 2 San Lorenzo – Libertadores – Mané Garrincha

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