San Lorenzo x Santos: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), pela terceira rodada da fase de grupos do torneio
O Santos vai enfrentar o San Lorenzo-ARG nesta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo será transmitido pela ESPN e também Disney+. Clique aqui para assistir ao vivo.
O Peixe perdeu na estreia da competição por 1 a 0 para o Deportivo Cuenca, no Equador, e depois empatou por 1 a 1 com o Deportivo Recoleta na segundo rodada do Grupo D. Ou seja, com apenas um ponto, o Alvinegro é o lanterna da chave busca sua primeira vitória no torneio continental para não se complicar ainda mais em busca da classificação para a próxima fase.
Ficha do jogo
Retrospecto de San Lorenzo x Santos
O Santos e o San Lorenzo se enfrentaram apenas seis vezes na história, com três vitórias do Peixe, dois empates e uma derrota. O último confronto ocorreu em 13 de abril de 2021, quando as equipes empataram por 2 a 2, pela Libertadores, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida foi realizada no Distrito Federal em razão da pandemia de Covid-19.
Como chega o Santos
O Santos vive um momento conturbado dentro e fora de campo, após entrar na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e empatar o jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil, na Vila Belmiro, levando a decisão para o Couto Pereira.
Pelo caráter decisivo da partida na Argentina, Neymar foi poupado do duelo contra o Bahia, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova. O camisa 10 foi diagnosticado com um quadro de virose, mas deve viajar com a delegação nesta segunda-feira (27), ao lado de outros jogadores que não atuaram na última partida: Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Willian Arão e Gabriel Barbosa. Esta será a 11ª partida do camisa 10, que busca figurar na lista final de convocados da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo.
Ficha Técnica:
⚽SAN LORENZO X SANTOS - 3ª rodada da Sul-Americana (Grupo D)
📲 Terça-feira, dia 28 de abril de 2026
📍Estádio: no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires-ARG
⏰Horário: 19h (de Brasília)
📺Onde assistir: ESPN e Disney+ (clique aqui para assistir ao vivo no Disney+)
🗣️Arbitragem: Jhon Ospina (COL)
🚩Assistentes: David Fuentes (COL) e Miguel Roldan (COL)
📟 VAR: David Rodriguez (COL)
Prováveis escalações:
SAN LORENZO (Técnico: Gustavo Álvarez)
Gill; Herrera, Romaña, Insaurralde e Tripichio; Barrios, De Ritis e Ladstatter; Cuello, Auzmendi e Reali.
SANTOS (Técnico: Cuca)
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabigol.
