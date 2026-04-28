Santos contará com reforços em busca da primeira vitória na Sul-Americana

O Santos buscará sua primeira vitória na Sul-Americana na noite desta terça-feira (28), às 19h (de Brasília), no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires, quando vai enfrentar o San Lorenzo pela terceira rodada da fase de grupos do torneio continental.

continua após a publicidade

➡️ Santos programa intertemporada na Europa durante a Copa do Mundo; veja detalhes

Pelo caráter decisivo da partida na Argentina, Neymar foi poupado do duelo contra o Bahia, no último sábado (25), na Arena Fonte Nova. Agora, viajou com a delegação santista para o país vizinho e deve aparecer entre os titulares do técnico Cuca, assim como o atacante Gabigol.

Além deles, Igor Vinícius também retorna após cumprir suspensão e não atuar contra o Bahia. Já Gustavinho, que também estava suspenso, não deve viajar por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda.

continua após a publicidade

Gabriel Brazão também será reforço nesta partida depois ter sido ausência nos últimos dois jogos por conta do falecimento do pai, ocorrido no início da semana, enquanto Willian Arão volta para a equipe depois de ter sido preservado.

O Santos é o lanterna do Grupo D da Copa Sul-Americana com apenas um ponto conquistado em dois jogos. O San Lorenzo lidera a chave com quatro pontos. O Deportivo Cuenca é o vice-líder com três pontos e o Deportivo Recoleta vem na sequência com dois pontos.

continua após a publicidade

➡️ Com Neymar, Santos divulga lista de relacionados para duelo com o San Lorenzo

Provável escalação do Santos:

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão e Oliva; Gabriel Bontempo, Neymar e Barreal; Gabigol.

➡️ Tudo sobre o Peixe agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Santos

⚽Aposte na vitória do Santos contra o San Lorenzo @1.73

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.