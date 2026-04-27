Palmeiras x Santos: onde assistir, ingressos e informações sobre o clássico pelo Brasileirão Feminino
Equipes se enfrentam no Allianz Parque pela oitava rodada nesta segunda (27)
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Palmeiras e Santos se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 20h, no Allianz Parque, pela oitava rodada do Brasileirão Feminino. O clássico terá transmissão ao vivo do SporTV e da GE TV.
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Momento das equipes na tabela
O Palmeiras ocupa a segunda colocação da competição com 16 pontos em sete jogos, mesma pontuação do líder Corinthians. A equipe soma cinco vitórias, um empate e uma derrota, com 18 gols marcados e oito sofridos.
O Santos aparece na parte intermediária da tabela, com 10 pontos em sete partidas. A campanha inclui duas vitórias, quatro empates e uma derrota. O time busca resultado fora de casa para se aproximar do grupo de classificação.
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Retrospecto do confronto
O último encontro entre Palmeiras e Santos ocorreu em 13 de novembro de 2025, pelo Campeonato Paulista Feminino. Na ocasião, as equipes empataram por 0 a 0.
Segundo a plataforma O Gol, são 16 duelos entre as duas equipes ao longo da história, com com 6 vitórias do Santos, 6 empates e 5 triunfos do Palmeiras.
Ingressos e acesso ao estádio
A venda de ingressos é realizada de forma online, com valores entre R$ 10 (meia-entrada) e R$ 20 (inteira). Inicialmente, o setor disponível é a Central Leste, com acesso pelo Portão C. Outros setores podem ser liberados conforme a demanda. Cada CPF pode adquirir uma entrada pelo site https://ingressospalmeiras.com.br/.
O acesso ao estádio será feito por reconhecimento facial. Não haverá venda de cadeiras cativas nem camarotes para a partida.
Programação de match day
O Palmeiras organizou ações para o dia do jogo. O tour "Bastidores da Partida" será realizado ao longo do dia, com horários entre 10h e 17h. Há divisão entre ingressos pagos e resgates pelo aplicativo oficial para sócios. Torcedores com ingresso do jogo têm desconto na experiência.
Antes da partida, está prevista uma ativação com participação de torcedores no gramado. No intervalo, haverá ações promocionais com distribuição de brindes.
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