Com Lucas Veríssimo, Santos divulga lista de relacionados para duelo diante do Corinthians

O Santos divulgou na manhã deste domingo (15) a lista de relacionados para o clássico diante do Corinthians, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo pode marcar a estreia do zagueiro Lucas Veríssimo pelo Peixe.

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O Menino da Vila foi anunciado no dia 3 de março, mas chegou ao Brasil apenas na última quinta-feira (12), após enfrentar dificuldades para encontrar um voo que deixasse o Catar, em razão de conflitos bélicos no Oriente Médio.

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Ele foi relacionado pelo técnico Juan Pablo Vojvoda e, apesar de ter declarado que vinha treinando normalmente, deve iniciar a partida como opção no banco de reservas. Para a posição, o comandante argentino conta com Zé Ivaldo, Adonis Frías e Luan Peres.

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Veríssimo pertencia ao Al-Duhail, mas estava atuando pelo Al-Wakrah, ambos do Catar. O zagueiro assinou contrato de três anos com o Peixe.

Santos divulga a lista de relacionados em duelo contra o Corinthians. (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Neymar Jr., que foi poupado no empate por 2 a 2 diante do Mirassol na última terça-feira (10), no Maião, volta a ser relacionado.

Quem pode fazer a estreia na Vila Belmiro é o volante uruguaio Christian Oliva, que atuou no segundo tempo da última partida, quando vestiu a camisa do Peixe pela primeira vez.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o goleiro Gabriel Brazão, que completou 100 jogos com a camisa do Santos, comentou sobre a importância do duelo.

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— É um clássico em casa. Sabemos da qualidade do adversário. Dentro de casa, precisamos prevalecer também. O Alçapão estará lotado, o torcedor estará nos apoiando e nos ajudando. Precisamos da vitória, mas com respeito ao adversário, que tem grandes jogadores. Vamos fazer um grande jogo e espero que possamos sair com a vitória - disse o camisa 77.

Campeonato Brasileiro:

O Santos ocupa a 14ª colocação na tabela, com quatro pontos conquistados. A equipe soma apenas uma vitória em cinco partidas, justamente diante do Vasco, na Vila Belmiro. Além disso, tem dois empates e duas derrotas. O início irregular no Brasileirão fez com que Vojvoda balançasse no cargo, mas a diretoria optou por mantê-lo.

Já o Corinthians aparece na 10ª posição, com sete pontos. A equipe tem duas vitórias em cinco partidas na competição, além de um empate e duas derrotas.

Os dois times se enfrentaram no dia 22 de janeiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista, e ficaram no empate por 1 a 1, na Vila Belmiro. Os gols foram marcados por Yuri Alberto e Gabriel Barbosa.

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