Santos anuncia contratação do zagueiro Lucas Veríssimo

O Santos anunciou na tarde desta terça-feira (3) a contratação do zagueiro Lucas Veríssimo, que pertencia ao Al-Duhail, do Catar. O defensor de 30 anos retorna de forma definitiva ao clube que o revelou, com contrato de três temporadas e possibilidade de renovação por mais um ano.

Veríssimo deixou o Peixe após disputar a final da Libertadores, em janeiro de 2021, para atuar no Benfica, de Portugal. Desde então, também acumula passagens pelo Corinthians e pelo Al-Wakrah.

Natural de Jundiaí, no interior de São Paulo, o zagueiro chegou às categorias de base do Peixe em 2013 e recebeu a primeira oportunidade como profissional em 2016. No ano seguinte, ganhou destaque e assumiu a titularidade da equipe.

Lucas Veríssimo foi anunciado pelo Santos nesta terça-feira (3). (Foto: Divulgação/ Santos FC)

Ao longo da primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, disputou 190 partidas e marcou sete gols, além de conquistar o Campeonato Paulista de 2016. De volta à Vila Belmiro, Veríssimo reencontrará Luan Peres, com quem formou dupla de zaga na temporada de 2020.

O defensor é o sexto reforço do Santos para a atual temporada. Antes dele, o clube já havia anunciado as contratações de Gabriel Barbosa, Gabriel Menino, Rony, Moisés e Christian Oliva.

O volante uruguaio, que veio do Nacional, ainda será apresentado oficialmente nesta semana, em coletiva de imprensa com data a ser definida. Também nesta terça-feira (3), o Alvinegro Praiano apresentou Elano Blumer como novo gerente das categorias de base.

As negociações:

Inicialmente, o Santos apresentou uma proposta de empréstimo, que foi recusada. A oferta santista que foi aprovada foi de R$ 20 milhões por 70% dos direitos econômicos do jogador. Para concretizar a contratação do zagueiro, o clube precisou correr contra o tempo, já que a janela de transferências para atletas que atuam no exterior e desejam se transferir para o futebol brasileiro se encerra nesta terça-feira (3).

Outro fator que pesou a favor do retorno ao Brasil foi o conflito no Oriente Médio, intensificado após ataques recentes dos Estados Unidos e de Israel ao Irã. Em retaliação, o governo iraniano lançou mísseis e drones contra Israel e contra bases norte-americanas em diferentes países da região.

A esposa do jogador, Amanda Veríssimo, relatou na última segunda-feira (2), nas redes sociais, ter ouvido explosões nas proximidades e afirmou que os dois filhos do casal não estão frequentando a escola. Segundo ela, o aeroporto local está fechado, e a intenção da família é retornar ao Brasil quando a situação estiver normalizada.