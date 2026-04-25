Sem Vitor Roque até a Copa, Palmeiras ganha prazo para retorno e mira recuperação modelo

Vitor Roque será desfalque do Palmeiras até a pausa para a Copa do Mundo. Contra o Jacuipense, o camisa 9 sofreu lesão no tornozelo esquerdo, o mesmo que o afastou dos gramados após o título paulista, e será submetido a um procedimento cirúrgico na região.

continua após a publicidade

+ Palmeiras tem 'cenário repetido' e vê nova cria deixar Allianz ovacionado

A expectativa é de que Vitor Roque precise de dois a três meses para voltar a estar em plenas condições físicas, de acordo com o Lance!, período que coincide com o término do Mundial, disputado entre junho e julho de 2026.

No recorte, o atacante desfalcará a equipe em 11 partidas, por três competições distintas: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Entre os compromissos, aparce um duelo direto contra o Flamengo, no dia 25 de maio, no Maracanã.

continua após a publicidade

A reportagem apurou que o camisa 9 alviverde deixou o Allianz Parque bastante frustrado após o novo problema físico, justamente em uma temporada em que lutava, ainda que por fora, por uma vaga na lista de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo.

- Vitor Roque é um moleque especial em várias áreas. Foi um jogador que teve uma experiência fora, foi marcante negativamente, voltou e teve altos e baixos, enfrentou críticas. Fomos capazes de o acolher e ajudar. É um moleque. Recuperou a confiança e voltou a jogar bem, foi chamado à Seleção. A vida dele tem sido de coisas boas e más - lamentou Abel Ferreira, técnico do Palmeiras.

continua após a publicidade

O processo de reabilitação acelerado de outro brasileiro, por sua vez, surge como referência para o atacante. O lateral Arthur, atualmente no Bayer Leverkusen, sofreu lesão semelhante à de Roque - sindesmose no tornozelo esquerdo - durante partida contra o Mainz 05, ainda em fevereiro.

Para retornar aos gramados, o brasileiro fez múltiplas sessões de fisioterapia diárias e, em menos de 60 dias, voltou a estar à disposição da comissão técnica, cerca de 30 dias antes do prazo inicialmente previsto pelo clube alemão.

- Depende da presença ou não de lesões associadas, como fraturas ou lesão do ligamento deltoide, e também de acordo com a abordagem cirúrgica. Em média, pode levar de dois a seis meses, lembrando que atletas de alto rendimento geralmente têm uma reabilitação mais rápida e que o acompanhamento de profissionais qualificados é fundamental para o sucesso do tratamento e o retorno rápido ao esporte - explicou Nina Ferolla, fisioterapeuta esportiva especialista pela Sociedade Nacional da Fisioterapia Esportiva e da Atividade Física.

Vitor Roque deixou o gramado chorando após lesão em jogo contra o Jacuipense (Foto: Phd Press/Thenews2/Folhapress)

Assim como na última lesão de Roque, o Palmeiras não irá utilizar o jogador enquanto não estiver em plenas condições físicas, mas terá o período sem jogos para testá-lo em treinamentos e partidas amistosas.

Vitor Roque fará todo o tratamento sob supervisão do Núcleo de Saúde e Performance (NSP) do Palmeiras, que não divulgará prazos oficiais de retorno.

Nesse ano, disputou 18 jogos, sendo 11 como titular, com seis gols marcados e uma assistência. Em campo, o Palmeiras soma 15 vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Jogos em que Vitor Roque será desfalque no Palmeiras

26/04 - RB Bragantino x Palmeiras - Brasileirão

29/04 - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores

02/05 - Palmeiras x Santos - Brasileirão

05/05 - Sporting Cristal x Palmeiras - Libertadores

10/05 - Remo x Palmeiras - Brasileirão

13/05 - Jacuipense x Palmeiras - Copa do Brasil

16/05 - Palmeiras x Cruzeiro - Brasileirão

20/05 - Palmeiras x Cerro Porteño - Libertadores

23/05 - Flamengo x Palmeiras - Brasileirão

28/05 - Palmeiras x Junior Barranquilla - Libertadores

31/05 - Palmeiras x Chapecoense - Brasileirão

Bragantino x Palmeiras

💸 Aposte na vitória do Palmeiras @2.22

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.