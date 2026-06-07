Palmeiras fecha semestre em alta e trabalha para ter ataque 100% após a Copa do Mundo

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O Palmeiras foi para a pausa no calendário do futebol brasileiro em alta. O time comandado por Abel Ferreira fez toda a lição de casa neste primeiro semestre: tem vantagem na liderança do Brasileirão e também conquistou vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, o Verdão ainda tem outro objetivo a cumprir: recuperar seus atacantes.

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Para o segundo semestre, a tendência é que logo em agosto a comissão técnica já possa contar com o retorno do centroavante Vitor Roque, que passou por cirurgia no tornozelo esquerdo e está em tratamento na Academia de Futebol, com o Núcleo de Saúde e Performance, mesmo durante as férias do restante do elenco, que retornará aos trabalhos na noite do dia 21 de junho.

Nos últimos dias, Vitor Roque compartilhou nas redes sociais momentos em que realizava sessões de fisioterapia, além de corrida na esteira antigravitacional, que é regularmente utilizada em processos de recuperação para reduzir o peso e minimizar o impacto, permitindo correr com uma sensação de leveza.

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Além do camisa 9, o atacante Paulinho também seguirá um cronograma especial nos meses de junho e julho, como o próprio jogador detalhou na última partida do Palmeiras antes da pausa para a Copa do Mundo.

— No primeiro momento, tenho que desinflamar a perna, ficar off geral de carga e qualquer tipo de treinamento. Vou ter que voltar antes do restante do grupo para fazer a reintrodução e, assim, terei mais de um mês para trabalhar até o próximo jogo e, com certeza, vou estar apto para jogar por mais de 45 minutos — explicou Paulinho, que afirmou que, neste momento, a principal preocupação é em relação ao pós-jogo.

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Assim como Vitor Roque, a expectativa de Paulinho é em agosto já poder atuar por mais de 45 minutos, algo que não vem ocorrendo neste primeiro momento em razão do cronograma cauteloso traçado pelo departamento médico do clube paulista.

Com o reforço da dupla, Abel Ferreira poderá fazer um rodízio maior no ataque, que ainda conta com peças como Flaco López, Ramón Sosa e Jhon Arias, que estão com suas seleções na Copa do Mundo, além de Allan, que é titular e peça importante no time titular.

Palmeiras tem aproveitamento de campeão no Brasileirão

Líder com 41 pontos, sete a mais que o Flamengo, segundo colocado e que tem um jogo a menos, o Palmeiras tem até aqui seu melhor aproveitamento com Abel Ferreira na competição. Além disso, é o recordista de vezes na ponta da tabela na era dos pontos corridos: são 139 rodadas na primeira posição, seguido por Corinthians, com 131.

Em número de vezes no G-4 desde 2003, também é o primeiro: 404 rodadas. O Verdão tem ainda a melhor defesa deste Brasileirão, com 13 gols sofridos, seguido pelo Flamengo, com 16. E o terceiro melhor ataque, com 30 gols marcados, atrás só de Botafogo e Flamengo, com 31.

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